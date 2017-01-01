Порошенко терміново збирає Військовий кабінет

Фото: Петро Порошенко/Twitter
Президент Петро Порошенко у вівторок збирає Військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони.
Про повідомляє агентство Інтерфакс-Україна із посиланням на поінформоване джерело.
«У вівторок у другій половині дня очікується нарада Військового кабінету при РНБО за участю глави держави», – повідомив співрозмовник агентства.
За його словами, це пов’язано із загостренням ситуації в Авдіївці.
Як відомо, з 29 січня бойовики посилено обстрілюють Авдіївку, через що постраждали люди та будівлі, місто знеструмлене, немає водо – й теплопостачання.
Влада готує евакуацію жителів міста.
Із 12.00 в Авдіївці очікували припинення вогню, але «тиші» досі немає.
Військовий кабінет із лютого 2015 року є робочим органом РНБО в особливий період. Він, зокрема, обговорює пропозиції щодо застосування сил для відбиття агресії та пов’язані з цим питання.
Нагадаємо, від 29 січня триває штурм в Авдіївській промзоні. Бойовики накрили Авдіївку залпами «Градів». Також у хід пішли танки.
Вранці 31 січня бойовики запросили режим тиші, і після цього знову пішли у наступ.
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що в Авдіївці оголосили режим надзвичайного стану та створили штаб з ліквідації наслідків події.
Бойовики пошкодили останню лінію електропередач, внаслідок чого місто залишилося без води, електрики і теплопостачання. Крім того, з’явилося повідомлення про знеструмлення Авдіївського коксохімічного заводу.
Україна звернулася до ООН через ситуацію в Авдіївці.