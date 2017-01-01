Асад потрапив у лікарню і знаходиться у критичному стані – ЗМІ

Лідер сирійського режиму Башар-аль-Асад знаходиться в критичному стані.
Про це повідомляє видання The Dailysabah з посиланням на телеведучого телеканалу Аль-Джазіра Фейсал аль-Касема та низку інших видань.
Зокрема, журналіст заявив в своєму Твіттері, що Асад «прикутий до ліжка», але не в комі. Касем припустив, що Асад повинен прийняти це як «божественне послання», щоб зупинити вбивство сирійського народу.
У той же час ліванська газета Аl-Mustaqbal повідомила в суботу, що Асад був госпіталізований із ішемічним інсультом.
Видання Al-Diyar dail також стверджувало, що у Асада інсульт, а саудівське видання Asharq al-Awsat daily повідомило про госпіталізацію Асада.
При цьому в заяві режиму Асада, опублікованій на Facebook, повідомляється, що Асад знаходиться в хорошому стані.
Як повідомляв УНІАН, на початку січня Асад, відповідаючи на питання про бомбардування Алеппо, які призвели до численних жертв серед мирного населення, заявив, що "така ціна визволення народу".