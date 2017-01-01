На Буковині правоохоронці викрили підпільне виробництво алкогольних напоїв

Працівники прокуратури Чернівецької області спільно з співробітниками фіскальної служби та Служби безпеки України у Чернівецької області під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку) та ч.1 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України, викрили підпільний цех з виробництва алкогольних напоїв - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
30.01.2017 під час проведення санкціонованих обшуків житла та інших володінь жителя с. Тарашани Глибоцького району Чернівецької області, правоохоронці виявили та вилучили 300 літрів спирту, 220 літрів готової горілчаної продукції у бідонах, 60 пляшок горілчаної продукція в асортименті з ознаками підробки; 191 пляшку горілчаної продукції марки «Green Day з марками акцизного податку з ознаками підробки, 80 пляшок горілки «Пшенична» без марок акцизного податку, 10 літрів коньяку, 2000 пляшок скляної тари з різними етикетками, 208 марок акцизного податку з ознаками підробки, а також обладнання для виготовлення лікеро-горілчаних виробів.
Також санкціоновані обушки були проведені в помешканні та інших володіннях жителя м. Вашківці Вижницького району.
Під час обшуку правоохоронці виявили 300 пляшок готової горілчаної продукції марки «Medoff» та частину обладнання для виготовлення лікеро-горілчаних виробів.
Наразі призначено відповідні експертизи. Досудове розслідування триває.