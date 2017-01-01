Караван з трьох коней та двох осіб з тютюновими виробами затримали поблизу кордону

Доба на українсько-румунському кордоні була неспокійною. Цієї ночі, під час перевірки випереджувальної інформації оперативників Західного регіонального управління, групою реагування відділу «Фальків» в ході пошукових заходів вдалося затримати «тютюновий караван», який намагався доправити 26 ящиків тютюнової продукції до сусідньої Румунії - повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
«Караван» з трьох коней, загружених сигаретами, скоріш за все очолював буковинець, якого затримали неподалік. Зі слів чоловіка стало відомо, що він мешканець населеного пункту Красноїльськ, адже на момент затримання у нього були відсутні документи.
Ще одного буковинця, який вже раніше притягувався до адмінвідповідальності за спробу порушення державного кордону, затримали вчора увечері на ділянці відділу «Красноїльськ». Прикордонним нарядом було помічено сліди від однієї-двох осіб. В ході пошукових заходів було затримано 25-річного місцевого мешканця та 1800 пачок сигарет «Ashima» без марок акцизного збору України. В подальшому усі виявлені сигарети будуть передані співробітникам ДФС в Чернівецькій області. Відносно тварин та затриманих осіб, тривають заходи виявлення всіх обставин правопорушення, їхню долю вирішуватиме суд.