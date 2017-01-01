На Буковині протягом доби згоріло три будівлі

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14:19
31 січня

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12:56
31 січня

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11:36
31 січня

Якщо працівник державного органу втратив статус державного службовця

11:32
31 січня

Чи можна виїхати за кордон при наявності судимості?

11:31
31 січня

Які витрати у підприємця на загальній системі оподаткування

11:30
31 січня

Пільгових об’єктів нерухомості цьогоріч побільшало

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31 січня

До відома чернівчан! Хто цього року зобов’язаний задекларувати свої доходи і як це можна зробити

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31 січня

Забезпечити роботою на Буковині можуть лише кожного десятого

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10:46
31 січня

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14:16
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За минулий тиждень в області виявлено 28 нелегальних перевізників

14:13
30 січня

На Буковині знизилась захворюваність на ГРВІ

13:52
30 січня

На прийом до лікаря міської дитячої поліклініки можна буде записатися онлайн

12:36
30 січня

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12:13
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Як ведуть облік підприємці - спрощенці

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В податковій накладній код послуги тимчасово не зазначається

11:12
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На українсько-румунському кордоні черга

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15:29
27 січня

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи закінчується журналістика публікацією матеріалу Чи закінчується журналістика публікацією матеріалуВідомий американський дата-науковець, журналіст Джонатан Стрей підняв питання, що “журналістика не має теорії змін”. Він запитував редакторів: “Що ви хочете змінити в суспільстві своєю роботою?”. Відповідь переважно була наступною - “ми тут не для змін, а для публікації інформації”. Але Джонатан Стрей заперечив: “Журналістика без ефекту не заслуговує спеціального місця в демократії, як би про це не говорилось”.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…
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Що, Де, Коли
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00
3 лютого о 11.00
З нагоди Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на рак у приміщенні актового залу обласного онкологічного диспансеру (вул. Героїв Майдану, 245) відбудеться тематична прес-конференція за участю в. о. головного лікаря диспансеру Іллі Тащука та доктор медичних наук, професор кафедри онкології та радіології БДМУ Олександр Іващук.

21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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На Буковині протягом доби згоріло три будівлі

Сьогодні, 12:56 / Коментарів: 0
На Буковині протягом доби згоріло три будівлі30 січня сталася пожежа у господарській будівлі в смт Кельменцях. Оскільки всередині приміщення зберігались дрова, вогонь швидко поширився на всю площу будівлі. Загорання помітили сусіди та викликали рятувальників. На місце події було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини № 10, які ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали на момент прибуття. У результаті пожежі вогнем було знищено господарську будівлю.

Вночі 31 січня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Виженка Вижницького району. На момент виникнення пожежі всередині перебували власники. Люди прокинулися від сильного запаху диму та виявили загорання у коридорі. Вийшовши із будинку у безпечне місце, господарі одразу повідомили про пожежу рятувальників. Вогнеборці Державної пожежно-рятувальної частини № 4, які прибули за викликом, ліквідували пожежу, запобігши подальшому поширенню вогню. У результаті пожежі було знищено домашні речі, покриття та перекриття будівлі на площі 25 кв. м.

Ще одну пожежу вогнеборці ліквідували у Чернівцях на вул. Комарова, де горіла альтанка.
Причини пожеж наразі встановлюються - інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
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