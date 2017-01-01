На Буковині протягом доби згоріло три будівлі

30 січня сталася пожежа у господарській будівлі в смт Кельменцях. Оскільки всередині приміщення зберігались дрова, вогонь швидко поширився на всю площу будівлі. Загорання помітили сусіди та викликали рятувальників. На місце події було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини № 10, які ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали на момент прибуття. У результаті пожежі вогнем було знищено господарську будівлю.
Вночі 31 січня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Виженка Вижницького району. На момент виникнення пожежі всередині перебували власники. Люди прокинулися від сильного запаху диму та виявили загорання у коридорі. Вийшовши із будинку у безпечне місце, господарі одразу повідомили про пожежу рятувальників. Вогнеборці Державної пожежно-рятувальної частини № 4, які прибули за викликом, ліквідували пожежу, запобігши подальшому поширенню вогню. У результаті пожежі було знищено домашні речі, покриття та перекриття будівлі на площі 25 кв. м.
Ще одну пожежу вогнеборці ліквідували у Чернівцях на вул. Комарова, де горіла альтанка.
Причини пожеж наразі встановлюються - інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.