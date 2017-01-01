Якщо працівник державного органу втратив статус державного службовця

У зв'язку з набранням чинності Законом України "Про державну службу" (далі - Закон) окремі категорії працівників у державному органі втратили статус державних службовців.



Разом з тим процедура запровадження зміни статусу державного службовця Законом не передбачена.



У зв'язку з цим у даному випадку слід керуватися нормами статті 32 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП).



Разом з тим, у разі якщо внаслідок зміни статусу державного службовця змінюється, зокрема, система та розміри оплати праці, пільги, режим роботи, то виходячи зі змісту норм частини третьої статті 32 КЗпП, працівника слід повідомляти про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці до запровадження цих змін.



Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 цього Кодексу.



Зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою не потребує переведення працівника.

Процедура переведення запроваджується в юридичній особі у разі, коли працівнику пропонується інша робота (посада).



Згідно з частиною першою статті 32 КЗпП переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 КЗпП та в інших випадках, передбачених законодавством.



Аксенія АДАМЧУК

в. о. начальника

Головного територіального управління юстиції

у Чернівецькій області