Пільгових об’єктів нерухомості цьогоріч побільшало

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 01.01.2017 року до числа об’єктів, що не оподатковуються податком на нерухоме майно, додатково належать ще чотири категорії будівель (споруд) і приміщень. А саме:
- об’єкти нежитлової нерухомості державних і комунальних дитячих санаторно –курортних закладів і закладів оздоровлення та відпочинку дітей;
- об’єкти нежитлової нерухомості спортивного характеру;
- об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської підготовки;
- об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять і більше дітей.
Довідково: Закон України від 21.12.2016 № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»