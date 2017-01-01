Микола Салагор: "Вагони з деревиною, що слідують залізничними коліями Буковини - білоруського та російського походження"

У засобах масової інформації не вщухають розмови довкола вагонів із деревиною, що слідують залізничними коліями Буковини до станції «Вадул-Сірет».
«Констатую той факт, що лісоматеріали, які переміщуються у зоні діяльності Чернівецької митниці ДФС, – білоруського (майже 90%) та російського (понад 10%) походження, – коментує ситуацію начальник митниці Микола Салагор. – Загалом у митному режимі «транзит» з початку року через пункт пропуску «Вадул-Сірет – Вікшани» пропущено 24,3 тис. тонн лісоматеріалів. Передусім це лісоматеріали необроблені (24,2 тис. тонн), фанера клеєна, панелі фанеровані (0,1 тис. тонн), деревина паливна; деревна тріска або стружка (0,04 тис. тонн)».
Нагадаємо, що у грудні минулого року Укрзалізниця ввела конвенційну заборону на переміщення лісоматеріалів через залізничну станцію «Вадул – Сірет – Вікшани». Дане обмеження не торкається транзитних переміщень - повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.
«Упродовж січня митницею не здійснено жодного митного оформлення лісоматеріалів на експорт залізничним транспортом, – зазначає Микола Михайлович. – Ми й надалі, діючи у рамках чинного законодавства, займатимемо принципову позицію у питанні експорту лісу з України».