Забезпечити роботою на Буковині можуть лише кожного десятого

На початку нового 2017 року на обліку служби зайнятості перебувало майже 8 тисяч безробітних, проте вільних робочих місць було в 10 разів менше. За сприянням обласної служби зайнятості у 2016 році забезпечено роботою майже 11,5 тис буковинців. Про це повідомив директор Чернівецького обласного центру зайнятості Роман Криган.



«Впродовж минулого 2016 року на Буковині роботодавці запропонували на 16% більше робочих місць, аніж у 2015 році. Це сприяло зменшенню конкуренції за вільні робочі місця – 11 безробітних в січні 2017 р., тоді як в січні 2016 року цей показник складав 18 осіб» - зазначає керівник обласної служби зайнятості.

За словами Романа Кригана, у 2016 році підприємства Чернівецької області, як і раніше, найбільше потребували фахівців робітничих професій і схоже така тенденція збережеться і цьогоріч. Перспективними залишаться вакансії у медичній сфері, вакансії для кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування і машин. Також збільшиться кількість вакансій у сфері торгівлі й послуг. Затребуваними будуть спеціальності швачок, електрогазозварників, кухарів, водіїв, складальників взуття, трактористів-машиністів, електромонтерів.

Разом з тим спостерігається перенасичення ринку праці юристами, економістами і, за оцінками фахівців, у найближчі 2-3 роки серед роботодавців ці спеціальності популярністю не користуватимуться.



В службі зайнятості очікують, що в 2017 році за пошуком роботи звернеться не менше 13-14 тис. безробітних та сподіваються працевлаштувати не менше шукачів роботи, аніж це вдалося зробити у 2016 році - повідомляє відділ організаційної та інформаційної роботи Чернівецького обласного центру зайнятості.