Буковинцю не вдалось пограбувати магазин, бо спрацювала сигналізація

Зловмисник проник до крамниці у селищі Кельменці на Буковині, але не врахував, що завбачливий господар потурбувався про збереження свого майна та встановив сигналізацію поліції охорони. Поліцейські, отримавши сигнал про спрацювання сигналізації, за лічені хвилини прибули на об’єкт та затримали зухвалого крадія. Про це повідомляє Управління поліції охорони в Чернівецькій області.
Повідомлення про спрацювання охоронної сигналізації на об’єкті надійшло пізно вночі у вхідний день. Спільний наряд групи реагування Управління поліції охорони в Чернівецькій області та працівників Кельменецького відділу поліції негайно прибули за адресою.
Поліцейські діяли тактично грамотно, професійно, що дало змогу швидко блокувати об’єкт. У ході огляду та обстеження прилеглої території працівники поліції охорони виявили розбите вікно, пошкодженні вхідні двері магазину та підозрілого молодого чоловіка.
Зловмисник, зізнався правоохоронцям у тому, що намагався проникнути до крамниці з метою крадіжки, але не сподівався, що там встановлена охоронна сигналізація і його так швидко спіймають.
Поліцейські вилучили у крадія знаряддя злочину – лом та викрутку.
Виявилося, що обікрасти магазин намагався 18-річний мешканець села Іванівці. У подальшому, поліцейські з’ясували, що хлопець за декілька днів до цього, обікрав іншу крамницю та підпалив її.
Нині зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Після проведення низки слідчих заходів, діям зловмисника буде надана остаточна правова кваліфікація.