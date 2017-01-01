Спроби незаконного перетину кордону з Румунією зазнали невдачі

На Буковині затримали українця та румуна, які спробували в незаконний спосіб перетнути кордон, а іноземець ще й запропонував хабар - інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Нашого співвітчизника, який підробив страховий поліс «Зелена карта», прикордонники затримали в пункті пропуску «Порубне». Під час здійснення паспортного контролю легкового автомобіля «Рено», який рухався до Румунії, в інспектора виникла підозра щодо дійсності страхового полісу.
Під час перевірки документів було виявлено ознаки повної підробки «Зеленої карти». Тепер 52-річний водій легковика буде відповідати за порушення згідно чинного законодавства України.
В цьому ж пункті пропуску був затриманий і громадянин Румунії, який за перевищення терміну перебування на території України намагався «залагодити» дане питання та запропонував неправомірну вигоду інспектору прикордонної служби. Тепер свої дії чоловіку доведеться пояснювати представникам Національної поліції.