Чемпіонат України з шахів у Чернівцях

Громадська організація «Альянс професійних шахістів» виборола право провести у місті Чернівці фінал Чемпіонату України з шахів серед юнаків та дівчат до 14 років під егідою Міністерства молоді та спорту України та у співпраці з Федерацією шахів України за підтримки Чернівецької міської ради, управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації, Спортивного клубу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Уперше у Чернівцях відбудуться шахові змагання найвищого офіційні рівня, переможці яких отримають право представляти Україну на Чемпіонаті світу, а срібні призери – на Чемпіонаті Європи.
• 01 лютого, 15:00 – урочиста церемонія відкриття турніру з класичних шахів;
• 10 лютого, 15:00 – урочиста церемонія нагородження переможців та закриття турніру з класичних шахів;
• 11 лютого, 10:00 – урочиста церемонія відкриття турніру з швидких шахів (рапід);
• 11 лютого, 16:00 – урочиста церемонія нагородження переможців та закриття турніру з швидких шахів (рапід);
• 11 лютого, 17:00 – сеанс одночасної гри наосліп міжнародного гросмейстера Віталія Бернадського;
• 12 лютого, 10:00 – урочиста церемонія відкриття турніру з блискавичних шахів (бліц);
• 12 лютого, 14:30– урочиста церемонія нагородження переможців та закриття турніру з блискавичних шахів (бліц).
Місце проведення змагань: місто Чернівці, вулиця Коцюбинського 2, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (резиденція буковинських митрополитів), Шевченківська Зала.