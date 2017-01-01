Найбільше на Буковині отримують працівники з постачання світла та газу, найменше - харчовики

Розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 і більше осіб) Чернівецької області у грудні 2016р. становив 5058 грн. Порівняно з листопадом 2016р. розмір заробітної плати збільшився на 20,5%, з груднем 2015р. – на 24,6%.
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників у грудні 2016р. у 3,2 раза перевищувала розмір мінімальної заробітної плати, який становив
1600 грн. Про це повідомляє Головне управління статистики Чернівецької області.
Найбільшим середній розмір заробітної плати був у працівників підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (11000 грн.), найменшим – у працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування (2026 грн.).
Індекс реальної заробітної плати за грудень 2016р. до листопада 2016р. становив 119,1%, до грудня 2015р. – 113,2%.