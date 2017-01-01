Посадовця зі сфери охорони праці у Чернівецькій області затримано "на гарячому"

Під час отримання 1500 доларів США хабара затримано посадовця одного з управлінь зі сфери охорони праці у Чернівецькій області.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, 30.01.2017 працівники прокуратури Чернівецької області спільно із співробітниками Управління Служби безпеки України та слідчими Головного управління Національної поліції, затримали посадовця одного з управлінь зі сфери охорони праці у Чернівецькій області після одержання неправомірної вигоди в розмірі 1500 доларів США.
Зазначену суму вказаний громадянин вимагав та отримав за позитивні висновки комісії, яка розслідувала факт смерті одного з керівників державного підприємства області, а саме визнання смерті останнього нещасним випадком, що пов'язаний з виробництвом.
Одразу після одержання неправомірної вигоди його затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання вручення йому письмового повідомлення про підозру. Досудове розслідування триває - інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області.