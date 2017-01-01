Чи закінчується журналістика публікацією матеріалу

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:19
31 січня

Караван з трьох коней та двох осіб з тютюновими виробами затримали поблизу кордону

12:56
31 січня

На Буковині протягом доби згоріло три будівлі

11:36
31 січня

Якщо працівник державного органу втратив статус державного службовця

11:32
31 січня

Чи можна виїхати за кордон при наявності судимості?

11:31
31 січня

Які витрати у підприємця на загальній системі оподаткування

11:30
31 січня

Пільгових об’єктів нерухомості цьогоріч побільшало

11:29
31 січня

До відома чернівчан! Хто цього року зобов’язаний задекларувати свої доходи і як це можна зробити

11:09
31 січня

Забезпечити роботою на Буковині можуть лише кожного десятого

10:52
31 січня

Чемпіонат України з шахів у Чернівцях

10:46
31 січня

Найбільше на Буковині отримують працівники з постачання світла та газу, найменше - харчовики

14:16
30 січня

За минулий тиждень в області виявлено 28 нелегальних перевізників

14:13
30 січня

На Буковині знизилась захворюваність на ГРВІ

13:52
30 січня

На прийом до лікаря міської дитячої поліклініки можна буде записатися онлайн

12:36
30 січня

Протягом вихідних рятувальники ліквідували 4 пожежі

12:13
30 січня

Як ведуть облік підприємці - спрощенці

12:11
30 січня

Коли єдинникам потрібен касовий апарат РРО

12:10
30 січня

Цього року чернівчани перерахували майже 5 мільйонів «оборонного» податку

11:45
30 січня

Компенсація за невикористані дні щорічної додаткової відпустки

11:15
30 січня

Своєчасно подана звітність – убезпечить від штрафів

11:14
30 січня

В податковій накладній код послуги тимчасово не зазначається

11:12
30 січня

Через приховані від митного контролю 50 пачок цигарок громадянин Румунії позбувся автомобіля

11:06
30 січня

На українсько-румунському кордоні черга

16:10
27 січня

Якому парку бути у Чернівцях: Жовтневому, Реформації, Озерному чи імені Грубера

15:59
27 січня

У Чернівецькій області вогнеборці провели для дітей тематичні заняття з пожежної безпеки

15:29
27 січня

Пункт обігріву при комунальному центрі «Турбота» продовжує свою роботу

Всі Новини »
Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи закінчується журналістика публікацією матеріалу Чи закінчується журналістика публікацією матеріалуВідомий американський дата-науковець, журналіст Джонатан Стрей підняв питання, що “журналістика не має теорії змін”. Він запитував редакторів: “Що ви хочете змінити в суспільстві своєю роботою?”. Відповідь переважно була наступною - “ми тут не для змін, а для публікації інформації”. Але Джонатан Стрей заперечив: “Журналістика без ефекту не заслуговує спеціального місця в демократії, як би про це не говорилось”.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Конкурс на Буковині відбувся. Нехай живуть конкурсанти!Конкурс на посаду заступника голови ОДА на Буковині ОНО ...Василь Продан проти Ірини КарімовоїІЗ ЖОВТЕНЯТ У РЕФОРМАТИ? У Чернівцях з'явився парк "Р ...День пам'яті жертв Голокосту відзначили у ЧернівцяхТеми Дня ТВА понеділок, 30.01.2017Співачку з Буковини виключили з номінантів премії "VI ...Якому парку бути у Чернівцях: Жовтневому, Реформації, О ...Чи буде реформована медицина на БуковиніПункт обігріву при комунальному центрі «Турбота» продов ...Буковинка увійшла у півфінал нацвідбору на Євробачення- ...У "нового" тролейбуса відмовили гальмаЗа яких умов можливий перерахунок субсидійЯк внести зміни до повідомлення про прийняття працівник ...Як пережити люті морози?
Що, Де, Коли
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00
3 лютого о 11.00
З нагоди Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на рак у приміщенні актового залу обласного онкологічного диспансеру (вул. Героїв Майдану, 245) відбудеться тематична прес-конференція за участю в. о. головного лікаря диспансеру Іллі Тащука та доктор медичних наук, професор кафедри онкології та радіології БДМУ Олександр Іващук.

21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


Календар
«    Січень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Партнери

Чи закінчується журналістика публікацією матеріалу

Сьогодні, 10:39 / Коментарів: 0
Чи закінчується журналістика публікацією матеріалу


Відомий американський дата-науковець, журналіст Джонатан Стрей підняв питання, що “журналістика не має теорії змін”. Він запитував редакторів: “Що ви хочете змінити в суспільстві своєю роботою?”. Відповідь переважно була наступною - “ми тут не для змін, а для публікації інформації”. Але Джонатан Стрей заперечив: “Журналістика без ефекту не заслуговує спеціального місця в демократії, як би про це не говорилось”.

На тренінгах, які організовує Інститут масової інформації для журналістів локальних ЗМІ, я часто чую запитання, на кшталт: “Ну добре, ви от написали якісь там розслідування, повідомили про корупцію, зловживання. А толку? Де результат? Когось посадили? Гроші повернули? Дороги зробили, лікарню (школу) добудували (утеплили)? Чого ви добились своєю роботою?”

За більш ніж 15 років роботи в журналістиці такі питання виникають в голові постійно. А чи виконала свою функцію, написавши матеріал? Чи потрібно добиватись вирішення проблеми? А чи залишити все, як є, а кому хочеться ефекту, нехай бере мій матеріал і використовує його в адвокаційних кампаніях, виборюванні справедливості. В Чернівцях таких, “хто бере і використовує” - практично немає. Так само, як і тих, хто б брався за важливі для міста питання. То що робити? Зупинятись на написаному чи йти далі? Будувати теорію змін та ефектів на суспільство, нехай мого рідного міста?

Ще за часів Януковича бути осторонь всього, що відбувається в країні, незважаючи на принципи журналістики, було неможливо. Коли прийняли диктаторські закони в січні 2014 року, ми з кількома журналістами вийшли під стіни Чернівецької ОДА з плакатами «Журналісти проти антидемократичних законів» та «Не закривайте нам рота». Нас було з шість людей. Ми стояли з заліпленими ротами і плакатами в руках з двох-трьох видань. В той самий час більшість наших колег проходили повз на прес-конференцію в ОДА, знімали нас, хотіли брати коментарі. Вже тоді ми опинились за межею просто журналістики. Ми вимагали змін. Наші колеги, які проходили повз, подеколи соромлячись, що не долучились, виконували свій декларований стандартами і принципами обов'язок. А якби ми всі тоді виконували свій “декларований стандартами і принципами обов'язок”? Певно, запитання риторичне.

Пройшло три роки з того моменту, коли кілька журналістів стояли під стінами Чернівецької ОДА з плакатами, коли організовували медіа-варту в буремні часи Революції, будучи на сторожі кожну хвилю дня і ночі, коли журналісти об'єднались і випускали щодня газету-блискавку “Революція”. Тоді багато хто з журналістів вийшов за межі стандартів та принципів, долучившись до творення Революції Гідності, ставши її невід'ємною складовою. Такою була вимога часу. Все, що було після — це спроба творення нового суспільства на принципах Революції Гідності. Чи можна було стояти осторонь цих процесів? То був вибір кожного.

Розуміючи, що потрібно використовувати вікно можливостей, ми спробували змінити Статут міста, налагодити діалог громадського середовища з міською владою, розробити зміни до Регламенту, що забороняють кнопкодавство, зобов'язують оприлюднювати поіменне голосування (потім ці зміни лягли в основу Регламенту Чернівецької міської ради сьомого скликання) та інше. Це все робилось задля майбутнього, задля Чернівців. Дехто з журналістів (Іван Гончарюк, Юлія Сафтенко) пішли у владу — вони стали депутатами міської ради, декларуючи, що йдуть туди, щоб творити зміни. Звичайно, політика і журналістика — речі несумісні. Але чи можна сказати те саме про активізм і журналістику?

Під час дискусії щодо того, чи повинен журналіст далі продовжувати боротьбу після написання матеріалу, головний редактор сайту “Наші гроші” Олекса Шалайський зауважив, що “журналісти, які таке питають - не журналісти”.

Що ж, я вважаю, що журналістам варто задавати ці питання, якщо вони бачать, що в іншому випадку, матеріал просто буде “похований” під інформаційним сміттям, а активістів в регіоні, які могли б його взяти на озброєння — катма. Тут вже питання персональної соціальної відповідальності. Наразі я не бачу іншого вибору чи виходу. Наразі журналістика для мене і тих, хто має в душі “теорію змін” не закінчується написанням матеріалу. Бо треба рухати справу далі, писати звернення, залучати зацікавлені сторони, долучатись до системних змін тощо. Нехай це буде активною журналістикою. Нехай це буде журналістським активізмом.

Надія Вірна,
регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області

Матеріал підготовлено в рамках проекту «Мережа медіа-спостерігачів», який виконує ІМІ за підтримки Посольства США
СХОЖІ НОВИНИ:
Податкову тематику освоювали майбутні медійникиБуковинських журналістів запрошують на безкоштовний тренінгБуковинські журналісти провели «мовчазний пікет» Чернівецької ОДАЗвернення журналістів Буковини до громади 17.01.2014У Чернівецькій телерадіокомпанії "А.С.С." створено осередок НМПУ
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"