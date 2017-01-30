За минулий тиждень в області виявлено 28 нелегальних перевізників

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ УКРТРАНСБЕЗПЕКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ
30.01.2017 | 11:19
З метою дотриманням вимог законодавства власниками та користувачами автотранспортних засобів, які надають послуги з перевезення пасажирів та вантажів із забезпеченням ними безпеки при здійсненні пасажирських та вантажних перевезень з 19 січня по 25 січня 2017 року відділом державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області під час здійснення державного контролю проведено низку заходів у сфері автомобільного транспорту.
Зокрема, за відповідний період перевірено 196 транспортних засобів, за результатами перевірок винесено 45 Постанов про застосування адміністративно-господарського штрафу на перевізників, які здійснили порушення. На них накладено штрафні санкції на суму 28373 грн. та перераховано до Державного бюджету 19023 грн., що становить 70% від накладених штрафних санкцій.
Також винесено 10 Приписів щодо усунення порушення законодавства про автомобільний транспорт.
За звітний період на ринку пасажирських перевезень виявлено 28 нелегальних перевізників, які здійснюють свою діяльність поза межами правового поля без оформлення відповідних дозвільних документів. За результатами розгляду відповідних матеріалів на перевізників будуть накладені штрафні санкції.
Водночас під час проведення габаритно-вагового контролю транспортних засобів щодо дотримання ними габаритно-вагових параметрів зважено 39 транспортних засобів, порушень не виявлено. Про це інформують в Управлінні Укртрансбезпеки у Чернівецькій області.