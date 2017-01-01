На Буковині знизилась захворюваність на ГРВІ

Як інформують в Державній установі «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», за період з 30.09.2016 по 26.01.2017 року, за даними оперативного моніторингу, з приводу гострих респіраторних інфекцій за медичною допомогою звернулось 89383 особи, або 9,8% мешканців області, з них - 61149 дітей (68%).



Госпіталізовано 3190 хворих, з них – 2229 дітей до 18 років (70%).



За даними вірусологічного лабораторного моніторингу,у 16 хворих лабораторно підтверджено циркуляцію грипу типу А (Н3N2) та у 2 - вірус типу А (сумарний).



За 4 тиждень 2017 року (з 20.01.2017 по 26.01.2017) в Чернівецькій області зареєстровано 3309 випадків ГРІ, з яких 2167 – у дітей (65%). Госпіталізовано 110 хворих, з них 68 - дітей. В порівнянні з попереднім 3 тижнем 2017 року, в цілому по Чернівецькій області захворюваність ГРІ знизилась на 0,3%.



На 4 тижні 2017 року рівень захворюваності гострими респіраторними інфекціями по Чернівецькій області нижче епідемічного порогу на 46,1%. В районах області та в м. Чернівці рівні захворюваності ГРІ є нижчими епідемічних порогів.



В м. Чернівці за 4 тиждень 2017 року зареєстровано 1573 випадки гострих респіраторних інфекцій, з яких 1003 – у дітей. Госпіталізовано 29 мешканців м. Чернівці, в тому числі 18 дітей. В порівнянні з попереднім 3 тижнем 2017 року, захворюваність ГРІ в м. Чернівцях знизилась на 0,7%.



З метою раннього реагування на можливі ускладнення епідемічної ситуації з гострих респіраторних інфекцій, своєчасного впровадження протиепідемічних заходів в усіх районах області та м. Чернівці з 29.11.2016 року проводиться щоденний моніторингзахворюваності населення.



З початку епідсезону 2016-2017 років в області щеплено проти грипу 1825 осіб.



При реєстрації епідемічного рівня захворюваності гострими респіраторними інфекціями та грипом, Державна установа «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» спільно з Департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації рекомендувала районним державним адміністраціям, Чернівецькій та Новодністровській міським радам забезпечити своєчасну організацію та вжиття відповідних профілактичних та протиепідемічних заходів, передбачених «Комплексним планом організаційних та санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій серед населення на території Чернівецької області в епідемічний сезон 2016-2017 років» на епідемічний період.