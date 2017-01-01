Співачку з Буковини виключили з номінантів премії "VIVA! Найкрасивіші 2016"

Український глянець Viva вирішив виключити співачку Ані Лорак з номінантів премії "VIVA! Найкрасивіші 2016".
Відповідна інформація з'явилася на сайті журналу. У повідомленні йдеться, що видання мало прийняти таке рішення, оскільки поважає громадську думку.
"Поважаючи громадську думку і почуття досить великої аудиторії, яка не підтримує участь Ані Лорак в номінації, редакційна колегія прийняла рішення виключити співачку з номінантів "Viva! Найкрасивіші 2016", - йдеться на сайті видання.
Сама Лорак цю ситуацію поки ніяк не прокоментувала. Натомість за неї це зробили інші.
Так, продюсер Олена Мозгова у своєму Facebook розмістила лінк на новину, де вказано, що Лорак зняли з номінації, і коротко написала: "Дякуємо Viva".
Нагадаємо, що після того, як люди дізналися про присутність Кароліни в списку номінантів на українську премію, розгорівся скандал. Тут же на адресу видання посипалися гнівні коментарі з вимогою виключити артистку, яка активно займається гастролями в Росії. У результаті всіх перепалок, дирекція «Viva!»Росії вирішила прибрати зі списку співачку.
Джерело: ТСН