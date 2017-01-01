Якому парку бути у Чернівцях: Жовтневому, Реформації, Озерному чи імені Грубера

Рішення прийняте 24 січня Чернівецькою міською радою про перейменування парку "Жовтневого" у парк Реформації викликало у жителів міста незадоволення й обурення. У зв'язку з цим на сайті електронних петицій з’явились нові пропозиції щодо назв парку. А саме пропонується перейменувати парк "Реформації" у парк "Озерний", або на парк Грубера та накласти взагалі мораторій на перейменування парку "Жовтневий".
Наразі найбільше голосів набрала петиція щодо мораторію на перейменування парку Жовтневий.Перейменування парку Реформації в парк"Озерний"
Прийняте 24-го січня 2017 року рішення Чернівецької міської ради про перейменування парку "Жовтневого" у парк Реформації викликало у жителів міста незадоволення й обурення. У нашому місті,як і в Україні сповідують різні релігії. Всі це поважають,але до парку відпочинку, ця назва не має ніякого відношення. Зважаючи на незадоволення та невідповідність цієї назви парку,громада міста просити Міську Раду,дослухатися до населення м.Чернівці і перейменувати парк "Реформації" на "Озерний парк
". Ця назва підходить для легка для запамятовування і підходить тому,що в цьому парку є два озера, біля якого чернівчани відпочивають сім'ями -пише автор Черчел Оксана Василівна.Перейменувати парк Реформації (колишній Жовтневий) на парк. ім. Грубера
Прийняте 24-го січня 2017 року рішення Чернівецької міської ради про перейменування парку "Жовтневого" у парк Реформації викликало обурення та нерозуміння - разом з певним відчуттям ніяковіння за депутатів. Адже саме поняття "реформації" за будь-якого трактування є єдиним - "суспільно-політичний та релігійний рух початку 17-го ст., направлений на реформування католицького християнства згідно Біблії". До обурення та нерозуміння чернівчан можна додати ще і обурення, так як християнами не являються усі члени міської громади (а до католиків мають відношення ще менше містян). Тим не менш, міська рада, не беручи до уваги свободу віросповідання, закріплену як українським, так і міжнародним законодавством, не беручи до уваги позицію топонімічної комісіі міської ради, не беручи до уваги позицію наглядової ради парку, не беручи до уваги здоровий глузд - йде на поводу у автора петиції, який нею провокує як представників інших конфесій або невіруючих взагалі, так і зневажає їхню віру (ато атеїзм).
Тому вважаємо, що будь-яка назва парку, що може трактуватись через призму релігії, є недопустимою у обласному центрі демократичної держави 21-го століття. Натомість пропонуємо вшанувати пам'ять видатного чернівчанина, поета і перекладача Іона Грубера. На жаль, ім'я цієї людини, яка перекладала на німецьку Франка, Тичину, Сосюру, Коцюбинського та багатьох інших українських письменників, невідоме сучасним чернівчанам. Його вірші увійшли до антології німецькомовної поезії Буковини міжвоєнного періоду. Тому перейменуванням парку сучасник - в обличчі депутатів міської ради - вшанує поета та продемонструє чернівчанам верховенство світського над релігійним у сучасному світосприйнятті.
І взагалі - Парк Грубера
- то є красиво -вважає автор Тудан Олег Васильович.Мораторій на перейменування парку Жовтневий
Назва Жовтневий
найбільше підходить цьому парку, поскільки він восени особливо гарний. І він ні у кого не асоціюється з Октябрьской революцией
Автор: Рустич Міліяна Ненадівна