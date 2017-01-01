У Чернівецькій області вогнеборці провели для дітей тематичні заняття з пожежної безпеки

27 січня працівники Управління ДСНС України у Чернівецькій області завітали до вихованців дитсадка № 21, що знаходиться у Чернівцях на вул. Небесної Сотні. У актовій залі закладу рятувальники провели для дошкільнят і педагогів навчальне заняття, під час якого розповіли присутнім про важливість дотримання правил безпеки.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
На початку зустрічі надзвичайники пояснили діткам, що ігри з вогнем – дуже небезпечні. Тому і дорослим, і малечі необхідно бути уважними та обережними, і добре знати, як діяти, у разі виникнення пожежі. Рятувальники розказали дітям основні правила пожежної безпеки, продемонстрували присутнім вогнегасники, розповіли принципи їх дії. Дітвора виявляла інтерес до розповідей рятувальників та задавала фахівцям чимало запитань. У відповідь вогнеборці пояснили вихованцям садка, чому під час пожежі не можна ховатися у шафах чи під стіл, як потрібно виходити із задимленої кімнати та гукати на допомогу. Окрім цього, рятувальники нагадали, за яким номером потрібно повідомляти про пожежу. Щоб малеча добре запам’ятала правила безпеки, працівники Управління ДСНС продемонстрували дітям картинки на протипожежну тематику, а вихователям дитсадка рятувальники вручили листівки із застереженням та зазначеними правилами пожежної безпеки.
Фахівці Сокирянського районного відділу Управління цього ж дня провели уроки безпеки у Василівській та Ожівській загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів. Спілкуючись зі школярами, рятувальники нагадали їм правила пожежної безпеки, яких слід дотримуватись взимку. Особливу увагу вогнеборці звернули на ті вимоги, які не можна ігнорувати під час експлуатації пічного опалення, електрообігрівальних приладів та газових установок. Надзвичайники наголосили, що дітям не можна самостійно розпалювати вогонь у печі та користуватися обігрівачами, а також залишати їх ввімкненими без нагляду при виході з дому. Щоб не трапилось біди, рятувальники закликали дітей завжди дотримуватись правил безпеки. Такі ж бесіди працівники Управління провели з педагогічними колективами шкіл, підкресливши необхідність вчителям постійно повторювати правила пожежної безпеки школярам.
прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області