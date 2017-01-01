Чернівці беруть участь в експерименті, який дозволить знизити тарифи на тепло

Що, Де, Коли

в гімназії №7 (колишня школа №15, вул. Достоєвського) відбудеться презентація капітальновідремонтованих спортивних залів школи.

структурні підрозділи міської ради продовжать публічне звітування про роботу в 2016 році.

о 15.30 в 105 кабінеті звітуватиме Департамент економіки міської ради.

о 16.30 в каб.105 - відділ інвестицій та міжнародних зв»язків прозвітує перед чернівчанами про свої досягнення в 2016 році.

На Центральній площі міста відбуться поминалі заходи з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут.





смолоскипну ходу в пам'ять про Героїв Крут

Національний Корпус міста Чернівці спільно з Правим Сектором Буковина проведе