Чернівці беруть участь в експерименті, який дозволить знизити тарифи на тепло

Чернівці стали одним з пілотних міст, де випробовується нова методологія розрахунків тарифів за теплопостачання. Як повідомив директор КП “Чернівцітеплокомуненерго” Олександр Меленчук, у Національній комісії державного врегулювання енергетики й комунальних послуг розробляється нова методологія формування тарифів.
Методи розрахунків і тарифоутворення будуть здійснюватися за європейським принципом. В експерименті беруть участь сім міст України: Вінниця, Житомир, Полтава, Харків, Чернівці, Луцьк. Якщо нова методологія матиме успіх, цей тариф застосують для всієї України.
“Будемо працювати таким чином, щоби знизити тариф, – каже Олександр Меленчук. – Для цього залучається мотиваційна складова. Наприклад, у нас є 700 працівників, але вони не зацікавлені працювати, щоби зменшувати тариф. А якщо працівник буде працювати таким чином, що споживання газу в будинках зменшиться, то зекономлена різниця піде йому на премію.
Те саме стосується мешканців. Якщо будинок мав використати п’ять гігокалорій, а він використав чотири, то ці гігакалорії будуть надані у подальшому як мотиваційна частина для мешканців». Експеримент триватиме до кінця 2017 року. За словами Олександра Меленчука, він не працюватиме належним чином без модернізації мережі теплопостачання.