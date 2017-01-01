Чернівецька лікарня отримає сучасну машину швидкої допомоги з Канади

Машину швидкої медичної допомоги з Канади отримає днями перша клінічна міська лікарня Чернівців. Повідомляє сайт http://chernivtsy.eu.
Вручення 10 медичних автомобілів українським лікарням відбулося в Києві в рамках відзначення 25-річчя дипломатичних відносин України і Канади за участю посла Канади в Україні Романа Ващука та Міністра іноземних справ України Віталія Клімкіна. Чернівецьку делегацію, до складу якої увійшли начальник міського управління охорони здоров’я Ігор Незборецький, голова Чернівецької міської оганізації товариства Червоного Хреста України Алла Запухляк, головний лікар міської лікарні №1 Анатолій Петричук, очолив заступник міського голови Володимир Середюк.
В листопаді минулого року Чернівецький міський голова Олексій Каспрук мав робочу зустріч з координатором проектів Конґресу Українців (UCC Ukraine Appeal) паном Джоном Голюком (John Holuk), який поінформував керівництво міста про проект «Швидкі для України», який був започаткований у 2015 році у відповідь на важку гуманітарну ситуацію, яка склалася в Україні в результаті російського вторгнення. Джон Голюк зазначив, що завдяки цій програмі тисячі українців зможуть вчасно отримувати якісну медичну допомогу, а партнери проекту можуть пишатися тим, що їхні зусилля допоможуть рятувати життя в час, коли народ України захищає свою землю від російського вторгнення.
Міський голова Олексій Каспрук високо оцінив невтомну працю волонтерів та підтримку проекту «Швидкі для України» всією українсько-канадською громадою, а також співфінансування керівництвом Саскачевана – міста-побратима Чернівців, транспортних витрат із доставки гуманітарної допомоги з Канади. Машина швидкої допомоги, яку отримає Чернівецька міська лікарня №1, 2011 року випуску і обладнана сучасним медичним устаткуванням. Від імені Чернівецького міського голови та чернівчан послу Канади в Україні Роману Ващуку подарована картина художниці Марини Рибачук, на якій зображена Чернівецька Ратуша.