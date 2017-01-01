На Буковині СБУ затримала вантажівку, яка незаконно перевозила деревину

Вантажівку з деревиною без відповідних дозвільних документів затримали на Буковині співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією.
Про це повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.
У селі Долішній Шепіт Вижницького району правоохоронці зупинили вантажівку, яка перевозила ліс на пилораму, що належить приватному підприємцю. Встановлено, що половина деревини незаконно промаркована спеціальними чіпами, а на іншу взагалі відсутні дозвільні документи.
Відкрито кримінальне провадження за ст.358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.