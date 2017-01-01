На Путильщині піротехніки знешкодили мінометну міну часів ІІ Світової війни

25 січня в с. Розтоки Путильського району на власній присадибній ділянці місцевим мешканцем було виявлено підозрілий предмет, ззовні схожий на вибухонебезпечний. На місце події було направлено працівників групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Чернівецький області. Фахівці оглянули знахідку та встановили, що нею виявилась мінометна міна калібру 50 мм часів ІІ Світової війни. На місці події було виставлено охорону, після чого піротехніки вилучили та знешкодили вибухонебезпечний предмет у встановленому порядку.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Щоб запобігти травмуванню людей під час виявлення таких знахідок, Управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до буковинців: у разі виявлення підозрілих предметів, схожих на вибухонебезпечні, в жодному випадку не торкайтеся їх руками. Місце знахідки огородіть підручними предметами яскравих кольорів та після цього відразу повідомите про виявлення за номерами “101” або “102”. Пам’ятайте, незважаючи на те, як довго боєприпаси знаходились у землі, вони можуть зберігати свою бойову здатність. Тому у разі їх виявлення дотримуйтесь правил безпеки. Правильні дії дозволять зберегти ваше життя та здоров’я.