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Новини
16:10
27 січня

Якому парку бути у Чернівцях: Жовтневому, Реформації, Озерному чи імені Грубера

15:59
27 січня

У Чернівецькій області вогнеборці провели для дітей тематичні заняття з пожежної безпеки

15:29
27 січня

Пункт обігріву при комунальному центрі «Турбота» продовжує свою роботу

15:27
27 січня

Чернівці беруть участь в експерименті, який дозволить знизити тарифи на тепло

13:54
27 січня

"Калинку" у Чернівцях відвідав Саакашвілі

13:48
27 січня

На Буковині СБУ затримала вантажівку, яка незаконно перевозила деревину

13:03
27 січня

В Україні хочуть відмінити державні свята - 8 березня, 1 і 9 травня

11:45
27 січня

Чернівецький аеропорт прийматиме авіарейси з Туреччини

11:33
27 січня

На Путильщині піротехніки знешкодили мінометну міну часів ІІ Світової війни

11:31
27 січня

Через дві сотні пачок цигарок втратив Пежо за 400 тисяч

10:59
27 січня

Буковинці використовують більше газу ніж вугілля

10:55
27 січня

Як внести зміни до повідомлення про прийняття працівника на роботу

10:49
27 січня

Торік ЦОП Чернівецької ОДПІ відвідали майже 300 тисяч платників

17:36
26 січня

До уваги фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність!

17:35
26 січня

До уваги фізичних осіб-підприємців: контролюємо дані в персональній обліковій картці через Веб-портал ПФУ!

17:31
26 січня

Чоловічі кільця-печатки стали менш масивними

15:14
26 січня

Захист житлових прав неповнолітніх

15:10
26 січня

Конкурс на Буковині відбувся. Нехай живуть конкурсанти!

14:51
26 січня

Житлові права осіб, що звільнились з місць позбавлення волі

13:31
26 січня

У "нового" тролейбуса відмовили гальма

12:10
26 січня

Буковинець позбувся автомобіля за 200 тисяч через приховані у тайнику цигарки

11:53
26 січня

Своєчасно подана звітність – убезпечить від штрафів

11:52
26 січня

Торік чернівецький бізнес сплатив 2,6 млн. грн. водної ренти

11:50
26 січня

У Чернівцях підприємці сфери торгівлі, громадського харчування та послуг знайомились із податковими новаціями

11:49
26 січня

На Буковині при обласному управлінні лісомисливського господарства створили громадську раду

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Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…

Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...
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Що, Де, Коли
27 січня о 13.00
в гімназії №7 (колишня школа №15, вул. Достоєвського) відбудеться презентація капітальновідремонтованих спортивних залів школи.
27 січня
структурні підрозділи міської ради продовжать публічне звітування про роботу в 2016 році.
о 15.30 в 105 кабінеті звітуватиме Департамент економіки міської ради.
о 16.30 в каб.105 - відділ інвестицій та міжнародних зв»язків прозвітує перед чернівчанами про свої досягнення в 2016 році.
27 січня о 16.00
На Центральній площі міста відбуться поминалі заходи з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут.

29 січня о 17:00
Національний Корпус міста Чернівці спільно з Правим Сектором Буковина проведе смолоскипну ходу в пам'ять про Героїв Крут
29 січня о 17:00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Через дві сотні пачок цигарок втратив Пежо за 400 тисяч

Сьогодні, 11:31 / Коментарів: 0
Через дві сотні пачок цигарок втратив Пежо за 400 тисяч
Сьогодні вранці на кордоні з Румунією було затримано 27-річного буковинця, який намагався приховано переправити до сусідньої країни понад 200 пачок тютюнових виробів.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Так, сьогодні близько дев’ятої години ранку в пункт пропуску «Порубне» на виїзд з України прибув легковий автомобіль марки «Пежо». Під час проходження прикордонного контролю у правоохоронців виникла підозра щодо можливості перевезення даним автотранспортом заборонених товарів. Було ініційовано проведення поглибленого огляду автомобіля, під час якого прикордонниками спільно із працівниками митниці було виявлено 218 пачок сигарет марки «Ашіма», які водій попередньо заховав в порожнині стінки між салоном автомобіля та багажним відсіком.
Дані тютюнові вироби буковинець визнав своєю власністю та зізнався, що планував реалізувати їх у Румунії. За дане правопорушення було складено протокол про порушення митних правил. А сигарети разом із автомобілем, який було оцінено у 400 тисяч гривень, вилучено.

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