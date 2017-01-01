Через дві сотні пачок цигарок втратив Пежо за 400 тисяч
Сьогодні вранці на кордоні з Румунією було затримано 27-річного буковинця, який намагався приховано переправити до сусідньої країни понад 200 пачок тютюнових виробів.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Так, сьогодні близько дев’ятої години ранку в пункт пропуску «Порубне» на виїзд з України прибув легковий автомобіль марки «Пежо». Під час проходження прикордонного контролю у правоохоронців виникла підозра щодо можливості перевезення даним автотранспортом заборонених товарів. Було ініційовано проведення поглибленого огляду автомобіля, під час якого прикордонниками спільно із працівниками митниці було виявлено 218 пачок сигарет марки «Ашіма», які водій попередньо заховав в порожнині стінки між салоном автомобіля та багажним відсіком.
Дані тютюнові вироби буковинець визнав своєю власністю та зізнався, що планував реалізувати їх у Румунії. За дане правопорушення було складено протокол про порушення митних правил. А сигарети разом із автомобілем, який було оцінено у 400 тисяч гривень, вилучено.