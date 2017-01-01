Підземний тунель з'єднає Гравітон та Південно-Кільцеву у Чернівцях

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:10
27 січня

Якому парку бути у Чернівцях: Жовтневому, Реформації, Озерному чи імені Грубера

15:59
27 січня

У Чернівецькій області вогнеборці провели для дітей тематичні заняття з пожежної безпеки

15:29
27 січня

Пункт обігріву при комунальному центрі «Турбота» продовжує свою роботу

15:27
27 січня

Чернівці беруть участь в експерименті, який дозволить знизити тарифи на тепло

13:54
27 січня

"Калинку" у Чернівцях відвідав Саакашвілі

13:48
27 січня

На Буковині СБУ затримала вантажівку, яка незаконно перевозила деревину

13:03
27 січня

В Україні хочуть відмінити державні свята - 8 березня, 1 і 9 травня

11:45
27 січня

Чернівецький аеропорт прийматиме авіарейси з Туреччини

11:33
27 січня

На Путильщині піротехніки знешкодили мінометну міну часів ІІ Світової війни

11:31
27 січня

Через дві сотні пачок цигарок втратив Пежо за 400 тисяч

10:59
27 січня

Буковинці використовують більше газу ніж вугілля

10:55
27 січня

Як внести зміни до повідомлення про прийняття працівника на роботу

10:49
27 січня

Торік ЦОП Чернівецької ОДПІ відвідали майже 300 тисяч платників

17:36
26 січня

До уваги фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність!

17:35
26 січня

До уваги фізичних осіб-підприємців: контролюємо дані в персональній обліковій картці через Веб-портал ПФУ!

17:31
26 січня

Чоловічі кільця-печатки стали менш масивними

15:14
26 січня

Захист житлових прав неповнолітніх

15:10
26 січня

Конкурс на Буковині відбувся. Нехай живуть конкурсанти!

14:51
26 січня

Житлові права осіб, що звільнились з місць позбавлення волі

13:31
26 січня

У "нового" тролейбуса відмовили гальма

12:10
26 січня

Буковинець позбувся автомобіля за 200 тисяч через приховані у тайнику цигарки

11:53
26 січня

Своєчасно подана звітність – убезпечить від штрафів

11:52
26 січня

Торік чернівецький бізнес сплатив 2,6 млн. грн. водної ренти

11:50
26 січня

У Чернівцях підприємці сфери торгівлі, громадського харчування та послуг знайомились із податковими новаціями

11:49
26 січня

На Буковині при обласному управлінні лісомисливського господарства створили громадську раду

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…

Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...
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Що, Де, Коли
27 січня о 13.00
в гімназії №7 (колишня школа №15, вул. Достоєвського) відбудеться презентація капітальновідремонтованих спортивних залів школи.
27 січня
структурні підрозділи міської ради продовжать публічне звітування про роботу в 2016 році.
о 15.30 в 105 кабінеті звітуватиме Департамент економіки міської ради.
о 16.30 в каб.105 - відділ інвестицій та міжнародних зв»язків прозвітує перед чернівчанами про свої досягнення в 2016 році.
27 січня о 16.00
На Центральній площі міста відбуться поминалі заходи з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут.

29 січня о 17:00
Національний Корпус міста Чернівці спільно з Правим Сектором Буковина проведе смолоскипну ходу в пам'ять про Героїв Крут
29 січня о 17:00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Підземний тунель з'єднає Гравітон та Південно-Кільцеву у Чернівцях

Сьогодні, 11:19 / Коментарів: 0
Підземний тунель з'єднає Гравітон та Південно-Кільцеву у ЧернівцяхВ програмі "Суть Речей" депутат міської ради Віталій Гавриш («Об'єданння «Самопоміч») розповів про те, що проект будівництва тунелю наразі проходить погодження

Віталій Гавриш: Ще один проект, який на сьогодні важливий, гордість нашої фракції, це продовження роботи, напрямку будівництва тунелю, який з’єднає мікрорайон Гравітон і Південно-Кільцеву.

Виділили минулого року кошти на технічне обґрунтування, на проект. Проект проходить погодження, вносяться зміни і я сподіваюся, що за підтримки депутатів, виконавчої влади, ми зможемо наступного року реалізовувати цей проект.



Нагадаємо, в червні 2016 року депутати виокремили 1 мільйон гривень на розробку проекту підземного тунелю, який має розвантажити від транспорту місто.


Джерело: АСС
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