Буковинці використовують більше газу ніж вугілля

Підприємствами області у грудні 2016р. використано 68,1 млн.м3 газу природного, газойлів (палива дизельного) – 3,5 тис.т, вугілля кам’яного – 2,1 тис.т, бензину моторного – 0,7 тис.т.
У порівнянні з груднем 2015р. зменшились обсяги споживання вугілля кам’яного на 28,0%, газойлів (палива дизельного) – на 9,5% та бензину моторного – на 1,3%. Разом з тим, збільшились обсяги споживання газу природного на 8,7% - інформує Головне управління статистики Чернівецької області.
Крім того, продано населенню через АЗС бензину моторного 2,7 тис.т та газойлів (палива дизельного) – 3,5 тис.т.
На 1 січня п.р. залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників становили: вугілля кам’яного – 9,1 тис.т, бензину моторного та газойлів (палива дизельного) – по 2,6 тис.т., мазутів топкових важких – 0,1 тис.т.