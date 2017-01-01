Торік ЦОП Чернівецької ОДПІ відвідали майже 300 тисяч платників

За даними програми зчитування відвідувачів до Центру обслуговування платників у Чернівцях упродовж 2016-го року завітало 299 952 клієнти.
Працівниками Центру відвідувачам надано майже 299 тисяч послуг: 6238 - консультаційних; 9346 - інформаційних; 23401 - адміністративних та понад 260 тисяч інших послуг (прийом звітності, вхідних документів тощо) - інформує.
Крім прийому податкових декларацій, найбільш запитуваною залишається послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цьогоріч було надано 8930 таких послуг.
Також користуються попитом у суб`єктів господарювання послуги із реєстрації платників єдиного податку, видача довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС, реєстрація РРО та книг обліку розрахункових операцій. Для зручності відвідувачів в Центрі функціонує система Wi-Fi.
Чернівецька об’єднана державна інспекція запрошує платників податків до Центру обслуговування платників, що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-а, І-ий поверх. У Центрі кожен зможе вирішити усі свої податкові питання у комфортній обстановці та максимально оперативно.