СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…
Ігор БУРКУТ, політолог:
ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...
структурні підрозділи міської ради продовжать публічне звітування про роботу в 2016 році. о 15.30 в 105 кабінеті звітуватиме Департамент економіки міської ради. о 16.30 в каб.105 - відділ інвестицій та міжнародних зв»язків прозвітує перед чернівчанами про свої досягнення в 2016 році.
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017” Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці
Четвер, 26.01.17: - Популізм і тарифні вакханалії у Чернівецькій міськраді. - У мережі Facebook містяни організували флешмоб "Подзвони депутату". - Придбаний для Чернівців тролейбус вилетів із дороги. - Білик не залишив біологічних слідів на грошах, якими платили студентам за голоси. - Депутати Чернівецької міськради вимагають звільнити голову НБУ Гонтареву. - Щойно перейменований на парк Реформації "Жовтневий" знову пропонують переназвати. - У Чернівцях тепер є бальнеологічний комплекс для лікування діток з ураженнями нервової системи. - Інспектори з благоустрою працюють лише рік, та за цей час встигли навести лад у Чернівцях. - Одесит та уродженець Дніпропетровської області обікрали буковинку. - Мандрівниця з Тернополя розповіла у Чернівцях про секрети бюджетних мандрівок.