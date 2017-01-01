У Чернівцях відкрили корпус для реабілітації дітей з особливими потребами

Відкриття бальнеологічного комплексу, харчоблоку та пансіонату обласної комунальної установи «Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи» відбулося 26 січня.
Участь в урочистостях з цієї нагоди взяв голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян. Так, керівник представницької влади регіону оглянув приміщення новозбудованого корпусу реабілітаційного центру, а також оцінив якість будівельних та оздоблювальних робіт. Про це повідомляє прес-служба обласної ради.
«Будівництво модерного бальнеологічного комплексу було розпочато й майже одразу призупинено у 2010 році. У минулому році завдяки об’єднанню зусиль крайової влади та належному фінансуванню зведення цього вкрай потрібного маленьким буковинцям з особливими потребами об’єкту було завершено. І сьогодні мені надзвичайно приємно вітати усіх з такою направду непересічною подією. Адже тут є майже все для ефективного лікування та реабілітації дітей, які мають органічні ураження нервової системи, зокрема, сучасний басейн, в якому юні пацієнти центру зможуть отримувати спеціальні водні процедури. Хочу
запевнити, що обласна рада і надалі буде допомагати ребцентру працювати та динамічно розвиватися. Переконаний, що спонсори й доброчинці також не залишаться осторонь», – відзначив Іван Мунтян, звертаючись до персоналу і маленьких пацієнтів установи та їх батьків.