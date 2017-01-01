До уваги фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність!

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області звертає увагу, що «Звіти про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» формуються та подаються до органів доходів і зборів відповідно до «Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року №435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за №460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11 квітня 2016 року №441), зі змінами, внесеними згідно з Наказу Міністерства фінансів №813 від 07.09.2016 (далі - Порядок №435).



Слід нагадати, що відповідно до згаданого Порядку:



- фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають до органів доходів і зборів Звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звіт формується за формою таблиця 1 або таблиця 2 Додатку 5 до Порядку №435, в залежності від обраної системи оподаткування;

- особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе до органів доходів і зборів Звіт один раз на рік до 01 травня року, що настає за звітним періодом. Звіт формується за формою таблиця 3 Додатку 5 до Порядку №435.



Якщо фізична особа-підприємець протягом звітного року змінювала систему оподаткування, тоді формується та подається до органів доходів і зборів один Звіт з наявним титульним аркушем, який включає дві таблиці: таблицю 1 та таблицю 2 додатку 5 до цього Порядку.



Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, отримують дохід від цієї діяльності та одночасно є фізичними особами-підприємцями формують та подають до органів доходів і зборів окремі Звіти відповідно до виду діяльності та обраної системи оподаткування.



Акцентуємо увагу, що у звітності встановленої форми Додаток 5 Порядку 435 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11 квітня 2016 року №441, зі змінами, внесеними згідно з Наказу Міністерства фінансів №813 від 07.09.2016) відбулася заміна слів та реквізитів, в тому числі і у титульному аркуші Додаток 5. З метою уникнення випадків неприйняття звітності щодо сум нарахованого ЄСВ, з причин подання звітності за невстановленою формою, радимо оновити програмне забезпечення для формування звіту форми Додаток 5 Порядку 435, з врахуванням останніх проведених змін.



Микола ПАЛАМАРЮК,

заступник начальника відділу ведення електронних реєстрів

та підтримки інформаційно-аналітичних систем Головного управління

Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.