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Новини
17:36
26 січня

До уваги фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність!

17:35
26 січня

До уваги фізичних осіб-підприємців: контролюємо дані в персональній обліковій картці через Веб-портал ПФУ!

17:31
26 січня

Чоловічі кільця-печатки стали менш масивними

15:14
26 січня

Захист житлових прав неповнолітніх

15:10
26 січня

Конкурс на Буковині відбувся. Нехай живуть конкурсанти!

14:51
26 січня

Житлові права осіб, що звільнились з місць позбавлення волі

13:31
26 січня

У "нового" тролейбуса відмовили гальма

12:10
26 січня

Буковинець позбувся автомобіля за 200 тисяч через приховані у тайнику цигарки

11:53
26 січня

Своєчасно подана звітність – убезпечить від штрафів

11:52
26 січня

Торік чернівецький бізнес сплатив 2,6 млн. грн. водної ренти

11:50
26 січня

У Чернівцях підприємці сфери торгівлі, громадського харчування та послуг знайомились із податковими новаціями

11:49
26 січня

На Буковині при обласному управлінні лісомисливського господарства створили громадську раду

11:38
26 січня

За яких умов можливий перерахунок субсидій

11:19
26 січня

Буковинські школярі зможуть стати фінансовими геніями та отримати 50 000 грн на навчання у ВНЗ

11:17
26 січня

Буковинець позбувся автомобіля за 200 тисяч через приховані цигарки

10:48
26 січня

Торік чернівецькі спрощенці сплатили 121,2 млн. грн. єдиного податку

10:48
26 січня

Як ведуть облік підприємці - спрощенці

10:47
26 січня

Електронний кабінет платника податків - 2017

10:26
26 січня

На Буковині припинено спробу переправи 40 ящиків цигарок

10:24
26 січня

Чи утвориться у Кіцманському районі перша об’єднана громада?

17:15
25 січня

Буковинські рятувальники провели рейди на кризі

17:13
25 січня

Чернівецькі рятувальники навчали соціальних працівників, як вберегтися від пожежі

14:55
25 січня

З початку року на водоймах країни загинуло 8 людей, з яких 3 дітей

12:19
25 січня

На Вижниччині під час ліквідації пожежі у будинку виявлено тіло чоловіка

12:16
25 січня

Основне завдання служби зайнятості якнайшвидше знайти роботу тим, хто її шукає

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Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...
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Що, Де, Коли
27 січня о 16.00
На Центральній площі міста відбуться поминалі заходи з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут.

29 січня о 17:00
Національний Корпус міста Чернівці спільно з Правим Сектором Буковина проведе смолоскипну ходу в пам'ять про Героїв Крут
29 січня о 17:00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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До уваги фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність!

Сьогодні, 17:36 / Коментарів: 0
Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області звертає увагу, що «Звіти про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» формуються та подаються до органів доходів і зборів відповідно до «Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року №435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за №460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11 квітня 2016 року №441), зі змінами, внесеними згідно з Наказу Міністерства фінансів №813 від 07.09.2016 (далі - Порядок №435).

Слід нагадати, що відповідно до згаданого Порядку:

- фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають до органів доходів і зборів Звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звіт формується за формою таблиця 1 або таблиця 2 Додатку 5 до Порядку №435, в залежності від обраної системи оподаткування;
- особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе до органів доходів і зборів Звіт один раз на рік до 01 травня року, що настає за звітним періодом. Звіт формується за формою таблиця 3 Додатку 5 до Порядку №435.

Якщо фізична особа-підприємець протягом звітного року змінювала систему оподаткування, тоді формується та подається до органів доходів і зборів один Звіт з наявним титульним аркушем, який включає дві таблиці: таблицю 1 та таблицю 2 додатку 5 до цього Порядку.

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, отримують дохід від цієї діяльності та одночасно є фізичними особами-підприємцями формують та подають до органів доходів і зборів окремі Звіти відповідно до виду діяльності та обраної системи оподаткування.

Акцентуємо увагу, що у звітності встановленої форми Додаток 5 Порядку 435 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11 квітня 2016 року №441, зі змінами, внесеними згідно з Наказу Міністерства фінансів №813 від 07.09.2016) відбулася заміна слів та реквізитів, в тому числі і у титульному аркуші Додаток 5. З метою уникнення випадків неприйняття звітності щодо сум нарахованого ЄСВ, з причин подання звітності за невстановленою формою, радимо оновити програмне забезпечення для формування звіту форми Додаток 5 Порядку 435, з врахуванням останніх проведених змін.

Микола ПАЛАМАРЮК,
заступник начальника відділу ведення електронних реєстрів
та підтримки інформаційно-аналітичних систем Головного управління
Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.
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