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Новини
17:36
26 січня

До уваги фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність!

17:35
26 січня

До уваги фізичних осіб-підприємців: контролюємо дані в персональній обліковій картці через Веб-портал ПФУ!

17:31
26 січня

Чоловічі кільця-печатки стали менш масивними

15:14
26 січня

Захист житлових прав неповнолітніх

15:10
26 січня

Конкурс на Буковині відбувся. Нехай живуть конкурсанти!

14:51
26 січня

Житлові права осіб, що звільнились з місць позбавлення волі

13:31
26 січня

У "нового" тролейбуса відмовили гальма

12:10
26 січня

Буковинець позбувся автомобіля за 200 тисяч через приховані у тайнику цигарки

11:53
26 січня

Своєчасно подана звітність – убезпечить від штрафів

11:52
26 січня

Торік чернівецький бізнес сплатив 2,6 млн. грн. водної ренти

11:50
26 січня

У Чернівцях підприємці сфери торгівлі, громадського харчування та послуг знайомились із податковими новаціями

11:49
26 січня

На Буковині при обласному управлінні лісомисливського господарства створили громадську раду

11:38
26 січня

За яких умов можливий перерахунок субсидій

11:19
26 січня

Буковинські школярі зможуть стати фінансовими геніями та отримати 50 000 грн на навчання у ВНЗ

11:17
26 січня

Буковинець позбувся автомобіля за 200 тисяч через приховані цигарки

10:48
26 січня

Торік чернівецькі спрощенці сплатили 121,2 млн. грн. єдиного податку

10:48
26 січня

Як ведуть облік підприємці - спрощенці

10:47
26 січня

Електронний кабінет платника податків - 2017

10:26
26 січня

На Буковині припинено спробу переправи 40 ящиків цигарок

10:24
26 січня

Чи утвориться у Кіцманському районі перша об’єднана громада?

17:15
25 січня

Буковинські рятувальники провели рейди на кризі

17:13
25 січня

Чернівецькі рятувальники навчали соціальних працівників, як вберегтися від пожежі

14:55
25 січня

З початку року на водоймах країни загинуло 8 людей, з яких 3 дітей

12:19
25 січня

На Вижниччині під час ліквідації пожежі у будинку виявлено тіло чоловіка

12:16
25 січня

Основне завдання служби зайнятості якнайшвидше знайти роботу тим, хто її шукає

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Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...
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Що, Де, Коли
27 січня о 16.00
На Центральній площі міста відбуться поминалі заходи з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут.

29 січня о 17:00
Національний Корпус міста Чернівці спільно з Правим Сектором Буковина проведе смолоскипну ходу в пам'ять про Героїв Крут
29 січня о 17:00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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До уваги фізичних осіб-підприємців: контролюємо дані в персональній обліковій картці через Веб-портал ПФУ!

Сьогодні, 17:35 / Коментарів: 0
З початком 2017 року розпочався період звітування фізичних осіб-підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, за 2016 звітний рік до органів доходів і зборів. Звіт формується та подається до органів доходів і зборів один раз на рік до 10 лютого.

Звертаємо увагу, що в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування на кожну застраховану особу заводиться персональна облікова картка. На підставі звітності, що подається страхувальниками до органів доходів і зборів та передається до Пенсійного фонду України в порядку міжвідомчого обміну інформацією, вносяться дані в персональну облікову карточку реєстру застрахованих осіб.

Пенсійний фонд України реалізував унікальну можливість щодо доступу громадян, в тому числі і фізичних осіб-підприємців, до їх особистих персональних даних через Веб-портал, який надає користувачам електронні послуги на сучасному технологічному рівні.

З метою контролю за станом наповнення своєї персональної облікової картки інформацією зі звітності фізичні особи-підприємці можуть зареєструватися на Веб-порталі ПФУ. Це дозволить їм контролювати інформацію щодо сум заробітної плати (доходу), яка буде використовуватися в майбутньому при розрахунку розміру їх пенсії. Також доступна інформація щодо загального страхового стажу особи. Наразі це дуже актуально, оскільки триває звітування за 2016 рік.
Портал працює з дотриманням вимог до захисту персональних даних.

Процедура реєстрації на Веб-порталі максимально спрощена – проводиться така процедура тільки один раз. Для цього необхідно звернутися до найближчого управління Фонду за місцем проживання з документами, що посвідчують особу. Можлива і он-лайн реєстрація за електронним цифровим підписом (ЕЦП) – без відвідування управління Фонду.

В повному обсязі всі можливості порталу доступні тим користувачам, які використовують для авторизації на порталі ЕЦП. В такому випадку на перегляд надаються такі дані з реєстру застрахованих осіб:
- анкетні дані (ПІБ, дата народження, стать, місце народження);
- адресні дані (адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання);
- дані паспорту (серія; номер; дата видачі; ким видано);
- дані страхового свідоцтва (номер; дата видачі; ким видано);
- дані електронного пенсійного посвідчення (номер; дата видачі; ким видано);
- дані про перетин кордону зони АТО - для переселенців (напрямок перетину кордону зони АТО та дата перетину кордону зони АТО);
- дані про заробітну плату особи – інформація надається по роках у розрізі страхувальників. За кожний рік додатково визначається загальна сума заробітної плати за рік та загальна сума заробітної плати, яка враховується для розрахунку пенсії;
- дані про страховий стаж особи – надаються дані про кількість днів роботи, за які страхувальником було сплачено за особу страхові внески; інформація надається по всіх роках та місяцях роботи особи.

Реєструйтесь на Веб-порталі та отримуйте зручний доступ до електронних послуг без черг та зайвих витрат.

Оксана АНДРУХ, головний спеціаліст відділу
ведення електронних реєстрів та підтримки інформаційно-аналітичних
систем Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області
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