До уваги фізичних осіб-підприємців: контролюємо дані в персональній обліковій картці через Веб-портал ПФУ!

З початком 2017 року розпочався період звітування фізичних осіб-підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, за 2016 звітний рік до органів доходів і зборів. Звіт формується та подається до органів доходів і зборів один раз на рік до 10 лютого.



Звертаємо увагу, що в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування на кожну застраховану особу заводиться персональна облікова картка. На підставі звітності, що подається страхувальниками до органів доходів і зборів та передається до Пенсійного фонду України в порядку міжвідомчого обміну інформацією, вносяться дані в персональну облікову карточку реєстру застрахованих осіб.



Пенсійний фонд України реалізував унікальну можливість щодо доступу громадян, в тому числі і фізичних осіб-підприємців, до їх особистих персональних даних через Веб-портал, який надає користувачам електронні послуги на сучасному технологічному рівні.



З метою контролю за станом наповнення своєї персональної облікової картки інформацією зі звітності фізичні особи-підприємці можуть зареєструватися на Веб-порталі ПФУ. Це дозволить їм контролювати інформацію щодо сум заробітної плати (доходу), яка буде використовуватися в майбутньому при розрахунку розміру їх пенсії. Також доступна інформація щодо загального страхового стажу особи. Наразі це дуже актуально, оскільки триває звітування за 2016 рік.

Портал працює з дотриманням вимог до захисту персональних даних.



Процедура реєстрації на Веб-порталі максимально спрощена – проводиться така процедура тільки один раз. Для цього необхідно звернутися до найближчого управління Фонду за місцем проживання з документами, що посвідчують особу. Можлива і он-лайн реєстрація за електронним цифровим підписом (ЕЦП) – без відвідування управління Фонду.



В повному обсязі всі можливості порталу доступні тим користувачам, які використовують для авторизації на порталі ЕЦП. В такому випадку на перегляд надаються такі дані з реєстру застрахованих осіб:

- анкетні дані (ПІБ, дата народження, стать, місце народження);

- адресні дані (адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання);

- дані паспорту (серія; номер; дата видачі; ким видано);

- дані страхового свідоцтва (номер; дата видачі; ким видано);

- дані електронного пенсійного посвідчення (номер; дата видачі; ким видано);

- дані про перетин кордону зони АТО - для переселенців (напрямок перетину кордону зони АТО та дата перетину кордону зони АТО);

- дані про заробітну плату особи – інформація надається по роках у розрізі страхувальників. За кожний рік додатково визначається загальна сума заробітної плати за рік та загальна сума заробітної плати, яка враховується для розрахунку пенсії;

- дані про страховий стаж особи – надаються дані про кількість днів роботи, за які страхувальником було сплачено за особу страхові внески; інформація надається по всіх роках та місяцях роботи особи.



Реєструйтесь на Веб-порталі та отримуйте зручний доступ до електронних послуг без черг та зайвих витрат.



Оксана АНДРУХ, головний спеціаліст відділу

ведення електронних реєстрів та підтримки інформаційно-аналітичних

систем Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області