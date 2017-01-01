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Новини
17:36
26 січня

До уваги фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність!

17:35
26 січня

До уваги фізичних осіб-підприємців: контролюємо дані в персональній обліковій картці через Веб-портал ПФУ!

17:31
26 січня

Чоловічі кільця-печатки стали менш масивними

15:14
26 січня

Захист житлових прав неповнолітніх

15:10
26 січня

Конкурс на Буковині відбувся. Нехай живуть конкурсанти!

14:51
26 січня

Житлові права осіб, що звільнились з місць позбавлення волі

13:31
26 січня

У "нового" тролейбуса відмовили гальма

12:10
26 січня

Буковинець позбувся автомобіля за 200 тисяч через приховані у тайнику цигарки

11:53
26 січня

Своєчасно подана звітність – убезпечить від штрафів

11:52
26 січня

Торік чернівецький бізнес сплатив 2,6 млн. грн. водної ренти

11:50
26 січня

У Чернівцях підприємці сфери торгівлі, громадського харчування та послуг знайомились із податковими новаціями

11:49
26 січня

На Буковині при обласному управлінні лісомисливського господарства створили громадську раду

11:38
26 січня

За яких умов можливий перерахунок субсидій

11:19
26 січня

Буковинські школярі зможуть стати фінансовими геніями та отримати 50 000 грн на навчання у ВНЗ

11:17
26 січня

Буковинець позбувся автомобіля за 200 тисяч через приховані цигарки

10:48
26 січня

Торік чернівецькі спрощенці сплатили 121,2 млн. грн. єдиного податку

10:48
26 січня

Як ведуть облік підприємці - спрощенці

10:47
26 січня

Електронний кабінет платника податків - 2017

10:26
26 січня

На Буковині припинено спробу переправи 40 ящиків цигарок

10:24
26 січня

Чи утвориться у Кіцманському районі перша об’єднана громада?

17:15
25 січня

Буковинські рятувальники провели рейди на кризі

17:13
25 січня

Чернівецькі рятувальники навчали соціальних працівників, як вберегтися від пожежі

14:55
25 січня

З початку року на водоймах країни загинуло 8 людей, з яких 3 дітей

12:19
25 січня

На Вижниччині під час ліквідації пожежі у будинку виявлено тіло чоловіка

12:16
25 січня

Основне завдання служби зайнятості якнайшвидше знайти роботу тим, хто її шукає

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Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...
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Що, Де, Коли
27 січня о 16.00
На Центральній площі міста відбуться поминалі заходи з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут.

29 січня о 17:00
Національний Корпус міста Чернівці спільно з Правим Сектором Буковина проведе смолоскипну ходу в пам'ять про Героїв Крут
29 січня о 17:00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Чоловічі кільця-печатки стали менш масивними

Сьогодні, 17:31 / Коментарів: 0
Чоловічі кільця-печатки стали менш масивнимиЧоловіча прикраса з точки зору її власника — це елемент іміджу, ознака статусу. Печатка найвиразніше підкреслює значне становище в суспільній ієрархії, адже вона здавна була атрибутом знаті й владної еліти. Сучасні дизайнери пропонують представникам сильної половини людства печатки із золота, платини й біжутерію? та більшість чоловіків вперто схиляються до срібла. Купити чоловічу печатку зі срібла у подарунок можна до свята або важливої події. Секретами вибору срібних каблучок для чоловіків діляться стилісти мережі 925.com.ua.

Каблучки, персні, печатки — якими вони бувають?

Каблучки, або персні мають форму обідка і символізують замкнуте коло. Ця прикраса з'явилася як захисний оберіг і зберегла це значення до сьогодні. Саме тому користуються популярністю православні охоронні каблучки зі словами молитви.

Пізніше персні набули нової функції — вказувати на приналежність власників до високих соціальних верств. Це були прикраси з великим дорогоцінним каменем із багатьма гранями.

Печатки як різновид перснів мали ще й практичне призначення — їх відбиток заміняв особистий підпис власника. Від інших каблучок вони відрізнялися вираженою масивною ділянкою з гравіюванням.

Старовинні печатки не мали додаткового оздоблення, окрім вирізьбленого зображення. Сучасні моделі більш різноманітні. Посилена увага до цих прикрас спонукає ювелірів вигадувати щоразу нові варіації дизайну. У 2016 році в моду увійшли срібні чоловічі печатки, інкрустовані кристалами кубічного цирконію. А трохи раніше — прикраси, в яких поєднуються два дорогоцінні метали — срібло і золото. Вони відразу завоювали прихильність представників сильної статі, оскільки пасують до строгих ділових костюмів і вечірнього дрес-коду.

Як носять чоловічі персні

Максимальна кількість прикрас на чоловічих пальцях — дві, одна з них може бути печаткою або перснем. Носити дві печатки — неприпустимо. Комбінувати печатку з перснем потрібно обережно, аби не перевантажити образ. Один із цих аксесуарів повинен відігравати головну роль — бути більш помітним. Прикраси також мають гармонійно поєднуватися за стилем.

Чоловіки можуть надягати каблучку на будь-який із пальців. Печатки найчастіше носять на вказівному пальці або мізинці лівої руки. Головне при виборі — орієнтуватися на власний комфорт, смак і емоції, які викликає ювелірний виріб.

До класичного костюма пасують лаконічні непомітні прикраси, краще, щоб вони були виготовлені зі срібла. Завдяки нейтральному білому відтінку вони мають простий і водночас благородний вигляд.

Респектабельному чоловікові, який бажає підкреслити свій статус, варто звернути увагу на срібні печатки зі вставками із золота. Широкий вибір таких моделей можна побачити у каталозі www.925.com.ua. Щоб справити враження на дівчину чи ділового партнера, краще вибрати стильну печатку зі срібла з великим чорним оніксом і золотими або позолоченими декоративними елементами. Така прикраса підкреслить водночас мужність і тонкий смак власника.
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