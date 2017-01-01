Чоловічі кільця-печатки стали менш масивними

Чоловіча прикраса з точки зору її власника — це елемент іміджу, ознака статусу. Печатка найвиразніше підкреслює значне становище в суспільній ієрархії, адже вона здавна була атрибутом знаті й владної еліти. Сучасні дизайнери пропонують представникам сильної половини людства печатки із золота, платини й біжутерію? та більшість чоловіків вперто схиляються до срібла. Купити чоловічу печатку зі срібла у подарунок можна до свята або важливої події. Секретами вибору срібних каблучок для чоловіків діляться стилісти мережі 925.com.ua.Каблучки, персні, печатки — якими вони бувають?
Каблучки, або персні мають форму обідка і символізують замкнуте коло. Ця прикраса з'явилася як захисний оберіг і зберегла це значення до сьогодні. Саме тому користуються популярністю православні охоронні каблучки зі словами молитви.
Пізніше персні набули нової функції — вказувати на приналежність власників до високих соціальних верств. Це були прикраси з великим дорогоцінним каменем із багатьма гранями.
Печатки як різновид перснів мали ще й практичне призначення — їх відбиток заміняв особистий підпис власника. Від інших каблучок вони відрізнялися вираженою масивною ділянкою з гравіюванням.
Старовинні печатки не мали додаткового оздоблення, окрім вирізьбленого зображення. Сучасні моделі більш різноманітні. Посилена увага до цих прикрас спонукає ювелірів вигадувати щоразу нові варіації дизайну. У 2016 році в моду увійшли срібні чоловічі печатки
, інкрустовані кристалами кубічного цирконію. А трохи раніше — прикраси, в яких поєднуються два дорогоцінні метали — срібло і золото. Вони відразу завоювали прихильність представників сильної статі, оскільки пасують до строгих ділових костюмів і вечірнього дрес-коду.Як носять чоловічі персні
Максимальна кількість прикрас на чоловічих пальцях — дві, одна з них може бути печаткою або перснем. Носити дві печатки — неприпустимо. Комбінувати печатку з перснем потрібно обережно, аби не перевантажити образ. Один із цих аксесуарів повинен відігравати головну роль — бути більш помітним. Прикраси також мають гармонійно поєднуватися за стилем.
Чоловіки можуть надягати каблучку на будь-який із пальців. Печатки найчастіше носять на вказівному пальці або мізинці лівої руки. Головне при виборі — орієнтуватися на власний комфорт, смак і емоції, які викликає ювелірний виріб.
До класичного костюма пасують лаконічні непомітні прикраси, краще, щоб вони були виготовлені зі срібла. Завдяки нейтральному білому відтінку вони мають простий і водночас благородний вигляд.
Респектабельному чоловікові, який бажає підкреслити свій статус, варто звернути увагу на срібні печатки зі вставками із золота. Широкий вибір таких моделей можна побачити у каталозі www.925.com.ua
. Щоб справити враження на дівчину чи ділового партнера, краще вибрати стильну печатку зі срібла з великим чорним оніксом і золотими або позолоченими декоративними елементами. Така прикраса підкреслить водночас мужність і тонкий смак власника.