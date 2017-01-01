Як пережити люті морози?

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Новини
17:36
26 січня

До уваги фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність!

17:35
26 січня

До уваги фізичних осіб-підприємців: контролюємо дані в персональній обліковій картці через Веб-портал ПФУ!

17:31
26 січня

Чоловічі кільця-печатки стали менш масивними

15:14
26 січня

Захист житлових прав неповнолітніх

15:10
26 січня

Конкурс на Буковині відбувся. Нехай живуть конкурсанти!

14:51
26 січня

Житлові права осіб, що звільнились з місць позбавлення волі

13:31
26 січня

У "нового" тролейбуса відмовили гальма

12:10
26 січня

Буковинець позбувся автомобіля за 200 тисяч через приховані у тайнику цигарки

11:53
26 січня

Своєчасно подана звітність – убезпечить від штрафів

11:52
26 січня

Торік чернівецький бізнес сплатив 2,6 млн. грн. водної ренти

11:50
26 січня

У Чернівцях підприємці сфери торгівлі, громадського харчування та послуг знайомились із податковими новаціями

11:49
26 січня

На Буковині при обласному управлінні лісомисливського господарства створили громадську раду

11:38
26 січня

За яких умов можливий перерахунок субсидій

11:19
26 січня

Буковинські школярі зможуть стати фінансовими геніями та отримати 50 000 грн на навчання у ВНЗ

11:17
26 січня

Буковинець позбувся автомобіля за 200 тисяч через приховані цигарки

10:48
26 січня

Торік чернівецькі спрощенці сплатили 121,2 млн. грн. єдиного податку

10:48
26 січня

Як ведуть облік підприємці - спрощенці

10:47
26 січня

Електронний кабінет платника податків - 2017

10:26
26 січня

На Буковині припинено спробу переправи 40 ящиків цигарок

10:24
26 січня

Чи утвориться у Кіцманському районі перша об’єднана громада?

17:15
25 січня

Буковинські рятувальники провели рейди на кризі

17:13
25 січня

Чернівецькі рятувальники навчали соціальних працівників, як вберегтися від пожежі

14:55
25 січня

З початку року на водоймах країни загинуло 8 людей, з яких 3 дітей

12:19
25 січня

На Вижниччині під час ліквідації пожежі у будинку виявлено тіло чоловіка

12:16
25 січня

Основне завдання служби зайнятості якнайшвидше знайти роботу тим, хто її шукає

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Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…

Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...
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Що, Де, Коли
27 січня о 16.00
На Центральній площі міста відбуться поминалі заходи з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут.

29 січня о 17:00
Національний Корпус міста Чернівці спільно з Правим Сектором Буковина проведе смолоскипну ходу в пам'ять про Героїв Крут
29 січня о 17:00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Як пережити люті морози?

Сьогодні, 17:02 / Коментарів: 0
Ми зібрали для вас найкращі поради, як не замерзнути, коли температура за вікном впала глибоко нижче нуля. А якщо це все-таки сталося, то яким чином можна швидко зігрітися.

Як пережити люті морози?


Незважаючи на те, що із зимовими холодами ми стикаємося щороку, про те, як правильно грітися, знають далеко не всі. А знання ці більш ніж актуальні, оскільки синоптики прогнозами не тішать. Вони засвідчують, що зима цьогоріч буде морозною аж до кінця березня, і ми ще не раз відчуємо і «мінус 15», і «мінус 20», і навіть «мінус 25».

Укргідрометцентр попереджає про різке похолодання наприкінці січня. Ще один стрибок температури відбудеться 5-6 лютого.

Найкраще рішення, щоб не замерзнути, – багатошаровий одяг, який створює повітряний прошарок, здатний утримувати тепло. Зазвичай через уповільнений кровообіг під час сильних морозів першими починають мерзнути ноги. Так що важливо підібрати тепле взуття – воно має бути на товстій підошві, із натуральним хутром і в жодному разі не тісним.

Народна мудрість від рибалок, які захоплюються зимовою рибалкою: якщо вам доведеться стояти на холоді кілька годин поспіль, вдягніть пару тонких шкарпеток, а потім обгорніть їх газетою і поліетиленовим пакетом. А розігнати кров і покращити настрій допоможе «Медова з перцем» від Nemiroff, що крім зігрівального ефекту забезпечить підйом тонусу.

Говорять, що актори, аби не замерзнути на знімальному майданчику взимку, приклеюють на плечі гірчичний пластир. Кров швидко приливає до поверхні шкіри і дарує відчуття тепла. Можна розтерти ноги кремом з кайєннським перцем. Не гірше за перець діють і міцні спиртні напої.

У холодну пору року обирайте поживні і калорійні страви. Можна з’їдати на день на 400 кілокалорій більше ніж зазвичай – ці калорії ідуть виключно на обігрів тіла. Під час морозів частіше вживайте «спекотні» продукти: м’ясо, рибу, горіхи, картоплю, сир, курагу, банани, виноград. Ще допомагають цибуля, хрін і часник, але це на любителя.

І, найголовніше, не забувайте про спеції: імбир, кориця, карі, кмин і перець – вони зігрівають майже моментально.

Якщо ви дуже сильно замерзли, не можна у жодному разі приймати гарячу ванну. Краще перевдягнутися у теплий сухий одяг, на ноги вдягнути вовняні шкарпетки і випити чарочку Nemiroff «Медова з перцем», котра завдяки унікальній рецептурі, за багато років стала еталоном серед гірких настоянок. Перше відчуття, коли робиш ковток «перцівки», – це аромат медових квітів, а потім починаєш відчувати, як тонкий потік тепла розливається всередині тіла, змушуючи розчинитися у ніжній млості і забути про метушню дня.

У разі обмороження будь-якої частини тіла, в жодному разі не можна натирати її снігом або намагатися зігріти гарячою водою. Це може тільки погіршити стан травмованого. Розтираючи обморожену шкіру, можна пошкодити дрібні кровоносні судини. Як же допомогти? Накладіть суху пов’язку і дайте теплого і солодкого напою, для зігрівання зсередини. Завдяки цьому температура всередині організму підвищиться і дозволить врятувати переохолоджені клітини.

І насамкінець, пам’ятайте головне правило, якого слід дотримуватися взимку: «Холодно ззовні – тепло всередині»!

Не мерзніть і будьте здорові!
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