Cпівголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко швидким кроком йшов парламентськими кулуарами.Побачивши кореспондента "Української правди", який саме наздоганяв його, щоб поставити питання про можливість розколу фракції, яку він очолює, Бойко напружився."Я не коментую чутки, це все чутки. Ми єдині, як ніколи", – коротко відповів він.Бойко злукавив. Вже більше тижня кулуарами парламенту ширяться чутки, що партія та фракція "Опозиційного блоку" знаходиться на межі розколу. Цю інформацію УП підтвердили кілька співрозмовниікив у політичній силі.Вже на початку лютого замість однієї фракції ОБ в парламенті можуть з’явитися дві депутатські групи. Одна – орієнтована на олігарха і одного з акціонерів ОБ Ріната Ахметова . Інша – на так звану групу "РосУкрЕнерго" – колишнього голову АП Сергія Льовочкіна і олігарха Дмитра Фірташа.Ініціатором розлучення є Рінат Ахметов і технічно воно може відбутися так: наступного парламентского тижня, наприклад, 7 лютого з фракції ОБ можуть вийти приблизно 24 депутати, орієнтованих на донецького олігарха.Таким чином в ОБ лишаться 19 нардепів Фірташа-Льовочкіна, а також три нардепи, що входять до групи впливу Віктора Медведчука – Нестор Шуфрич, Василь Німченко і Тарас Козак.Чи є в ОБ шанси лишитися однією партією і фракцією, що може стати причиною розколу, і які плани на нові парламентські групи в Адміністрації президента, в матеріалі "Української правди".Партію "Опозицийний блок" можна назвати акціонерним товариством з двома основними власниками – Рінатом Ахметовим і Фірташем-Льовочкіним, які розділили вплив і фінансування проекту 50 на 50%.Створений за два місяці до парламентських виборів 2014 на базі колишніх членів одіозної "Партії регіонів", ОБ зібрав 9,4% голосів виборців, отримавши в парламенті фракцію з 43 нардепів.Вплив двох акціонерів можна прослідкувати навіть подивившись на прізвища очільників фракції – представники так званої групи "РосУкрЕнерго" Сергій Льовочкін і Юрій Бойко, і депутати, орієнтовані на Ахметова – Юрій Воропаєв і Олександр Вілкул.Партію "Опозицийний блок" можна назвати акціонерним товариством з двома основними власниками – Рінатом Ахметовим і Фірташем-ЛьовочкінимЄ у партії ОБ і так званий "Опозиційний уряд", що очолює один із найближчих соратників Ахметова Борис Колесніков.Насправді розмови про розкол в "Опозиційному блоці" не припиняються ще з початку його утворення у 2014 році. Причина цьому– давнє протистояння між групами, які весь цей час намагалися триматися разом, щоб після революції взагалі не зникнути з політичної карти.Конфлікт між групами існував ще з 2010 року – моменту обрання Віктора Януковича президентом і мав бізнесовий та політичний характери.Бізнесовий полягав у змаганні за призначення своїх людей на різноманітні грошові потоки. За часів Януковича боротьба між групами тривала за призначення своїх людей на державні підприємства "Запорізький титано-магнієвий комбінат", "Укргідроенерго" та "Укрспецекспорт".У подальшому конфлікт загострювався через бажання обох груп впливати на колишнього президента.Ідея Льовочкіна зводилася до створення з Януковича другого Кучми. Йшлося про позиціонування Януковича як "батька нації", що перебував би над сутичкою та не був прив'язаний до якоїсь конкретної політичної сили. Прихований сенс цього плану зводився до мінімізації впливу на Януковича Ахметова.Ідея "донецьких" навпаки полягала в тому, щоб якнайміцніше прив'язати Януковича до партії, зробивши його залежним від них.Втім втеча Януковича і події революції змусили групи примирится і створити партію, хоча протиріччя між ними нікуди не зникли і полягають ще і в особистій неприязні між Борисом Колесніковим і Сергієм Льовочкіним.Інколи доходить до смішного. У квітні 2015 року ОБ з помпою презентував "Опозиційний уряд" в "Чемпіон холі" НСК "Олімпійський".Втім, тепер остання інформація про засідання цього уряду на сайті партії датована 30 березня минулого року. Нібито уряд припинив збиратися через те, що Борис Колесніков не хоче оголошувати співголовою уряду Михайла Папієва, який орієнтується на групу Фірташа-Льовочкіна."Ми зранку розпадаємося, а ввечері склеюємося. І так вже два роки", – описує внутрішню кухню один з членів фракції ОБ, який орієнтований на Ріната Ахметова.Але першого сесійного тижня 2017 року конфлікт в "Опозиційному блоці" та вирогідність розколу партії стали публічними.Юрій Бойко був навіть змушений вийти в кулуари парламенту і на камери все спростовувати."Будь-який поділ опозиції вигідний лише владі. Тертя і дискусії є завжди, оскільки країна знаходиться на динамічному етапі, завжди є проблеми, які викликають різноманітні точки зору, і це правильно і нормально. Це свідчення демократії", – говорив Бойко.Після цієї заяви члени "Опозиційного блоку" фактично почали повторювати слова Бойка. Деякі депутати запевняли, що хтось запустив неправдиву інформацію, тому що у політичній силі йде дискусія щодо ребрендингу."Ми ж не можемо постійно називатися "Опозиційним блоком". Коли прийдемо до влади, буде дивно, якщо країною керуватиме партія з приставкою "Опозиційний". Тому є різні думки з цього приводу. Наприклад, звучала пропозиція назватися "Партія миру і розвитку", була інша пропозиція – повернути назву "Партія регіонів". Я сказав, що давайте ще може почесним головою зробимо Віктора Федоровича?", – обурюється один з близьких до Фірташа нардепів.В групі Фірташа-Льовочкіна як мантру повторюють тезу про те, що "розводу" не буде. Льовочкін, який зараз перебуває в США, в коментарі УП зазначив, що це не входить в плани фракції.Втім співрозмовник УП в групі Ахметова переконує – питання про розкол вирішене на 99,9% і він неминучий.Як аргумент він наводить кілька причин: різне бачення груп на спосіб управління державою, і різне бачення щодо необхідності дострокових парламентських виборів. У групі Ахметова вважають, що зараз вони не на часі.Так, 15 листопада Борис Колесніков під час засідання "Опозиційного блоку" в бізнес-центрі "Парус" від імені Ахметова переконував своїх колег не брати участі в протестних акціях, які готувала Юлія Тимошенко. Натомість на об’єднанні зусиль з Тимошенко наполягали у групі "РосУкрЕнерго"."Ми не будемо ні у кого на підтанцьовках", – відрізав Колесніков під час тієї зустрічі.До того ж, за словами одного з соратників Ахметова, олігарх роздратований діями Сергія Льовочкіна, який використовує фракцію у власних цілях, при цьому обдурюючи самого Ахметова."Так, наприклад, було зі зняттям недоторканності із Новинського, коли Льовочкін переконував голосувати нас за певні законопроекти, щоб врятувати Вадима, а потім виявилося, що він вирішував якісь свої питання", – розповідає один із нардепів.На ситуацію в "Опозиційному блоці" впливає і налагодження відносин Ахметова із президентом Порошенком.Як відомо, минулого року влада зробила олігарху недешевий подарунок у вигляді формули визначення вартості вугілля "Роттердам+", яка дозволяє Ахметову продавати електроенергію на 15-20% дорожче.Від кількох джерел УП стало відомо, що Ахметову від АП надходили пропозиції щодо створення нової партії, яка могла б співпрацювати з владою. Чи то як депутатської групи, яка б могла додавати голоси парламентській більшості."Ну яка це опозиція? У нього все нормально працює, у нього тисячі робочих місць, чому ми маємо створювати якісь негаразди цим людям? Незрозуміло якось виходить, коли на заводі нові костюмчики, зарплати дають, а це їм робить опозиція і влада виходить погана", – говорить один з лідерів БПП.У Сергія Льовочкіна теж непогані відносини з АП, але мета його групи – дострокові парламентські вибори. У коментарі УП Льовочкін назвав вірогідність проведення їх цього року "дуже високою".За грудневими соціологічними дослідженнями, за ОБ готові були проголосувати 9% виборців. Однак в оточенні Льовочкіна переконують, що Опоблок у разі перевиборів зможе набрати 25% голосів.УП також писала, що в групі Фірташа-Льовочкіна не проти збільшити фракцію у парламенті і взяти участь у формуванні коаліції та уряду і вимагати зміни до Конституції в частині форми правління з парламентсько-президентської на парламентську, щоб послабити президента.Більше того, депутати цієї групи наполягають, що до їх фракції може приєднатися парламентська група "Відродження". Не виключив цього в коментарі УП і Льовочкін, щоправда, відійшовши від конкретики і лише сказавши, що вважає реальним сценарієм приєднання нових учасників."Зараз не бачу сенсу в будь-якому об’єднанні, будь-які об’єднання актуальні напередодні виборів, до яких ще далеко. Наше завдання розвивати партію, набирати авторитетних людей і здобувати довіру виборців, щоб стати самодостатньою політичною силою", – заперечує УП лідер групи "Відродження" Віталій Хомутиннік.І поки група Фірташа-Льовочкіна сподівається на збереження відносин, в оточенні Ахметова вже обговорюють, хто очолить новостворену групу і називають три вірогідних прізвища – Наталія Королевська, Олександр Вілкул та Вадим Новинський, у якого наразі найбільше шансів.Втім не виключено, що Льовочкін та Ахметов все ж таки зможуть домовитися.В АП, тим часом, будують свої плани на обидві групи. Група Ахметова зможе додавати голоси під час важливих голосувань, а Юрій Бойко – найкращий конкурент для діючого президента у другому турі президентських виборів.Роман Кравець,Марія Жартовська,УП