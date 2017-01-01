Трамп заборонить в’їзд до США громадянам 7 країн

Президент США Дональд Трамп. Фото: ZIK/EPA/Ron SachsПрезидент США Дональд Трамп має намір призупинити видачу віз для громадян семи країн з переважно мусульманським населенням.Про це повідомляє Associated Press із посиланням на проект указу, який опинився в розпорядженні агентства, передає Еспресо.тв.Наголошується, що у проекті згадуються Ірак, Іран, Лівія, Сомалі, Судан, Сирія та Ємен.Призупинення видачі віз для громадян цих країн планується, принаймні, на один місяць.Раніше повідомлялося, що Трамп підписав указ про будівництво стіни на південному кордоні Сполучених Штатів з Мексикою на виконання однієї зі своїх передвиборчих обіцянок.