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26 січня

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26 січня

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Житлові права осіб, що звільнились з місць позбавлення волі

Сьогодні, 14:51 / Коментарів: 0
Позбавлення людини особистої свободи не відбивається на її основних правах і свободах, а поміщення до слідчого ізолятору або виправної колонії не тягне позбавлення прав, особливо майнових та житлових. Знаходження за ґратами не означає, що засуджений позбавлений всього. Більше того, наш Основний закон – Конституція України - прямо вказує, що засуджені користуються всіма правами людини і громадянина.

Сьогодні в нашому суспільстві чи не найголовнішим для кожної людини є питання наявності житла. Житлові права є одними з найголовніших для сучасної людини. Розуміючи це, наша держава прагне створити ефективні механізми захисту цих прав, включаючи й права тих, хто перебуває у місцях позбавлення волі.

У статті 47 Конституції України зазначено, що «...кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше, як на підставі закону за рішенням суду».

Якщо громадянин звільнений з місць позбавлення волі потребуєте соціального захисту, він може отримати житло із так званого «фонду соціального призначення». Житловий фонд соціального призначення формується органами місцевого самоврядування і до нього належать квартири в багатоквартирних житлових будинках, садибні (одноквартирні) житлові будинки, які надаються громадянам у порядку черги на одержання соціального житла.

Набуте у встановленому законом порядку житло охороняється законом. Позбавлення житла можливе лише за умов, якщо даний випадок передбачений законом та на підставі рішення суду. Таким чином, порушення кримінальної справи само по собі не тягне за собою автоматичне вилучення житла, яке перебуває у власності, проте воно може бути вилучене у разі застосування покарання у виді конфіскації особистого майна.

Чинне законодавство надає додаткові гарантії для осіб, позбавлених волі, навіть тоді, коли вони не є власниками житлового приміщення. Приміром, при тимчасовій відсутності наймача або членів його сім'ї за ними зберігається жиле приміщення протягом шести місяців. Проте Житловий кодекс встановлює, що жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або членами його сім'ї понад шість місяців у випадках взяття під варту або засудження до арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк чи довічне позбавлення волі - протягом усього часу перебування під вартою або відбування покарання, якщо в цьому будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім'ї. Таким чином, якщо у помешканні залишаються рідні – за засудженим зберігається право на це житлове приміщення протягом усього строку перебування в СІЗО або відбування покарання.

Але якщо в помешканні нікого не лишається – за засудженим все рівно зберігається право на нього! Чинний житловий кодекс прямо передбачає, що якщо в будинку, квартирі (їх частині) не залишилися проживати інші члени сім'ї наймача, це житло може бути надано за договором оренди (найму) у встановленому законом порядку іншому громадянину до звільнення таких осіб з-під варти або до відбуття ними покарання. Тобто, якщо квартиру або будинок і надали іншій особі – то вона має її звільнити на момент виходу на волю засудженого.

Якщо житлові права осіб, що звільнились з місць позбавлення волі, вони можуть скористатися правом на судовий захист. Суд – це єдиний орган держави, який уповноважений розглядати справи з будь-яких питань. Чинне законодавство передбачає, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Згідно статті 386 Цивільного кодексу України в нашій державі забезпечується рівний захист прав усіх суб'єктів права власності.

Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області
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