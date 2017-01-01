СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
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Ігор БУРКУТ, політолог:
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Буковинка увійшла у півфінал нацвідбору на Євробачення-2017
Сьогодні, 14:31 / Коментарів: 0
За право представити Україну на Євробаченні, яке в цьому році буде проходити в Києві, поборються 24 сольних виконавця і колективи серед них і буковинка Тетяна Решетняк. Музикантів, які пройшли до півфіналу, відбирали організатори нацвідбору на чолі з продюсером Костянтином Меладзе.
Представником України на Євробаченні-2017 може стати Арсен Мірзоян, Міла Нітіч, Віталій Козловський, Aghiazma, Сальто Назад, Green Grey, Rozhden, Vivienne Mort, Пающіє труси, Анастасія Прудіус, Tayanna (Тетяна Решетняк), Detach, O. Torvald, Illaria, Kadnay, Рома Веремейчик і гурт Lumiere, MamaRika, Laliko, Melovin, Letay, Panivalkova, С. К. А. Й., Monochromea і переможець онлайн-голосування на сайті каналу СТБ – Kuznetsov.
Еспресо.TV детальніше знайомить з тими, хто може представляти Україну на Євробаченні-2017.
Арсен Мірзоян
Автор та виконавець усіх свої пісень з'явився на українській сцені на хвилі шоу "Голос Країни". Арсен Мірзоян не має музичної освіти, утім, його стосунки з музикою розпочалися ще у 1998 році.
Тоді ще працівник заводу "Запоріжсталь" брав участь у багатьох фестивалях, а в 2011-му став фіналістом "Голосу Країни", де і завоював любов слухачів. Зараз на його рахунку 4 альбоми: "Ґудзики", "Незручні ліжка", "Ніч" та "Паперовий сніг".
Міла Нітіч
Міла Нітіч з'явилась в поді зору шукачів української музики після участі в конкурсі "Нова хвиля" в 2009-му. Як і Арсен Мірзоян, вона брала участь у шоу "Голос Країни" в 2011 році.
На рахунку Нітіч – участь і в інших телевізійних музичних шоу. До речі, для співачки участь у відборі на "Євробачення" цього року буде не вперше. У 2011-му вона вже пробувала свої сили з піснею Goodbye.
Віталій Козловський
Український співак, який став відомим після перемоги в шоу "Караоке на Майдані", також уже брав участь у національному відборі "Євробачення" – у 2010-му.
Музична кар’єра Козловського розпочалася у 2002 році. За цей час він випустив 6 альбомів, останній з яких – "Мое желание" – вийшов наприкінці минулого року.
Aghiazma
Київський гурт Aghiazma існує вже четвертий рік. Вони грають готик-рок, їхня музика настільки незвичайна, як і їхні сценічні образи.
Головна метал-премія України The Best Ukrainian Metal Act 2016 внесла музикантів до п’ятірки найкращих гуртів.
"Сальто Назад"
"Сальто Назад" – це київський квінтет. Хлопці створюють україномовний реп на леблі Rookodill’a.
На їхньому рахунку перемога на фестивалі Rap Music, яскраві відео, концерти та платівка "Дерево".
Green Grey
Творчий шлях Green Grey триває вже 24 роки. За цей час вони випустили 6 студійних альбомів, перші і двічі в історії української музики їздили на церемонію нагороджння MTV Europe Music Awards, першими підписали контракт з Pepsi.
Їхня музика – це суміш фанку, року, тріп-хопу, а самі музиканти називають свій стиль "укр-попом".
ROZHDEN
Співак ROZHDEN – ще один виходець з шоу "Голос Країни". Свій музичний шлях він розпочав у 2012-му. І відтоді випустив альбом "Правда" (2015), а зараз готує презентацію другого – "R2".
17 лютого співак планує концерт у Москві. Цікаво, як відреагують на це судді відбору Євробачення.
Vivienne Mort
Інді-рок-гурт був заснований у 2007-му. За цей час колектив, лідером і солісткою якого є Даніела Заюшкіна, записав 5 студійних альбомів.
Vivienne Mort – часті гості на українських фестивалях. Їх можна зустріти на ZaxidFest, "Файне місто", Respublica тощо.
"Пающіє труси"
Сприймати творчість дівочого поп-рок-гурту всерйоз необачливо, адже цей колектив був заснований Андрієм Кузьменком і Володимиром Бебешком відверто стьобним. В інтерв’ю Кузьма розповідав, що "Пающіє труси" – це проект, мета якого – осміювати український шоу-бізнес.
На рахунку дівочого тріо – три альбоми, участь у "Новій хвилі", а також участь у відборі на Євробачення. Однак тоді, у 2009-му, колектив планував брати участь у пісенному конкурсі від Росії.
Анастасія Прудіус
Анастасія Прудіус – учасниця останнього "Голосу Країни". Окрім цього, на її рахунку виступи в Чехії, Франції, Італії, Німеччині, США. Вона співає в різних стилях.
У 2016-му брала участь у "Новій хвилі", яка тепер проходить у Сочі.
TAYANNA
Проект TAYANNA з'явився минулого року. Але його учасниця Тетяна Решетняк на сцені вже більше. Співачка – колишня учасниця гурту "Гарячий Шоколад" і шоу "Голос Країни".
За рік існування нового гурту TAYANNA випустила перший ЕР "Портреты". А на відборі Євробачення представить пісню I love you, яка є адаптованою версію пісні "Осінь".
DETACH
Гурт існує з 2010 року і випустив уже три платівки: "Без ГМО", "Balance" та "I AM".
Однак популярність хлопцям минулого року принесла участь у проекті "Х-Фактор".
O.Torvald
Рок-гурт з Полтави, засновником якого є Женя Галич, існує з 2005 року. Свій останній альбом, який отримав схвальні відгуки, вони презентували цієї осені.
На відборі Євробачення музиканти представлять нову композицію Time.
Illaria
Illaria – ще одна "випускниця" шоу "Голос Країни". На її рахунку – три платівки: "Вільна" (2010), "13 місяців" (2013) та "Я жива" (2016).
Співачка вже має досвід боротьби за право представляти Україну на Євробаченні. Вона брала участь у відборі в 2014-му році.
KADNAY
KADNAY – це проект музиканта Дмитра Кадная, учасника шоу "Шанс" та "Фабрика зірок".
Минулого року вийшов його перший альбом 23FLOOR. Тоді ж музикант презентував і відео-трилогію. У відборі на Євробачення він представить пісню You Know How I Roll.
Рома Веремейчик і група LUMIERE
Учасник "Х-Фактору" Рома Веремейчик є вокалістом гурту LUMIERE. Хлопці активно гастролюють Україною, а минулого року ще й випустили міні-альбом "Не мовчи".
MamaRika
MamaRika – новий псевдонім української співачки Анастасії Кочетової, яка до 2015 року виступала під псевдонімом Еріка.
MamaRika у 17 років перемогла в шоу "Американський Шанс" у Лос-Анджелесі, а у 19 років стала фіналісткою "Фабрики зірок-3".
Laliko
Laliko також з'явилася з вокального шоу. Учасниця "Голосу Країни" Лала Ергемлідзе виконує electro swing.
MELOVIN
Це проект співака Костянтина Бочарова, який переміг у шостому сезоні "Х-Фактору". На рахунку музиканта поки нема альбомів. Зате відомо, що на відборі Євробачення від представить пісню Wonder.
LETAY
Letay – це нова назва гурту We Are!!. Музиканти наприкінці 2016 року представили свій дебютний альбом "Вітер без пилу".
На відборі вони поборються з композицією World is calling, яка є англомовною версією пісні "Світ чекає".
Panivalkova
Жіноче інді-поп тріо з Києва існує з 2013 року. Дівчата беруть участь у різноманітних фестивалях, у 2014-му випустили свій дебютний міні-альбом, а у 2016-му відбулася презентація платівки "ДОНТВОРІ".
СКАЙ
Рок-гурт існує з 2001 року. За період свого існування музиканти випустили 5 альбомів, взяли участь у багатьох фестивалях, а також відіграли концерти у Західній Європі та в США.
Для відбору музиканти записали пісню "Я тебе люблю", а її англомовну версію All my love for you обіцяють представити згодом. Автором українських слів та музики виступив фронтмен гурту Олег Собчук.
Monochromea
Рокери Monochromea створюють музику з 2015 року. Восени минулого року вони представили свій перший альбом Live on the Mainstreet.
У півфіналі Євробачення вони виконають пісню Blue Bird.
Kuznetsov
Музичний проект Kuznetsov – це той випадок, який доводить, що незабаром відеоблогери керуватимуть світом. Руслан Кузнецов - відеоблогер з Кременчука, автор каналу "Пойдём покажу", у якого понад 600 тис. підписників.
На відборі Євробачення Кузнецов виступатиме з піснею Deep Shivers.