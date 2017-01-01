ІЗ ЖОВТЕНЯТ У РЕФОРМАТИ? У Чернівцях з'явився парк "Реформації"

Багатьох чернівчан збурило рішення депутатів міської ради перейменувати Жовтневий парк у парк Реформації. Депутати ж пояснюють, що Європа готується до 500-річчя Реформації. Тому президент України видав відповідний документ про відзначення цієї видатної історичної події й у нас - країні, що вважає себе невід'ємною частиною Європи. Що ж, хіба ми проти? Але будь-яку добру справу можна довести до абсурду.Надати ім'я Реформації улюбленому місцю відпочинку містян могли лише ті, хто не звик задумуватися над власними діями. Реформація - явище дуже складне, воно асоціюється у людей з подіями, надзвичайно далекими від звичного відпочинку. У одних відразу спливають у пам'яті релігійні війни XVI століття, жахи Варфоломіївської ночі. Інші ж згадують, що Реформація поклала початок протестантизму, який сформував нову етику, нове ставлення до праці. Завдяки цьому протестантські держави створили найефективнішу економіку і стали найбагатшими країнами світу. Підкреслимо - своєю напруженою працею, проте зовсім не відпочинком.А місце відпочинку має носити назву, яка налаштовує людину на розслаблення, занурення у приємне відчуття свободи від обов'язкової праці. В улюбленому чернівчанами парку є всі умови для такого відпочинку. Від інших міських парків він відрізняється системою штучних озер, тож назва «Озерний» напрошується сама собою. Приваблива й цілком відповідна його суті. А як бути з пам'яттю про Реформацію? Є вихід і тут.Поруч з парком пролягає вулиця Комарова, названа на честь загиблого совєтського космонавта, одного з тих, хто своїм життям заплатив за освоєння космосу совєтським військово-промисловим комплексом. Ніхто не постраждає, якщо ця міська магістраль буде перейменована на честь Реформації. Вона починається біля хлібокомбінату і виходить на незвичний за своєю архітектурою храм однієї з протестантських конфесій.Сам Господь підказує використати ці символи для того, щоб увічнити одну з головних подій релігійного життя Європи. Якщо ж парк зі своїми генделиками і ресторанами офіційно називатиметься парком Реформації, то народ негайно перейменує його на "парк Ресторації". Дискредитована буде суть перейменування, що здійснюється у рамках декомунізації.Можливо, саме таку мету і переслідували колишні жовтенята, які нині перефарбовуються у "реформати"?Ігор Буркут, член Національної спілки журналістівНагадаємо, рішення про перейменування парку "Жовтневий" на парк "Реформації" прийняла Чернівецька міська рада 24 січня.Відповідну пропозицію у формі електронної петиції, яка невдовзі набрала необхідну кількість голосів, вніс чернівчанин Микола Гунько.25 депутатів міськради підтримали відповідне рішення, і тепер один із мальовничих парків маленького Парижа носитиме таку чудернацьку назву, що не виглядає доречною з жодних міркувань та уявлень. Як сприйме таку новацію чернівецька громада, покаже Час.