Вночі 26 січня сталася пожежа у літній кухні у с. Васловівці Заставнівського району. Пожежу помітила власниця, яка була у поруч розташованому житловому будинку, та покликала на допомогу сусідів. Оскільки площа пожежі була невеликою, її ліквідували місцеві жителі за допомогою підручних засобів. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликались. Під час ліквідації пожежі у літній кухні було виявлено без ознак життя тіло 41-річного господаря. Причиною пожежі стало необережне поводження чоловіка з вогнем під час паління.25 січня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у господарській будівлі в м. Сторожинці. Рятувальникам про пожежу повідомив власник господарства. За викликом на місце події було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини № 12 м. Сторожинця та місцеву пожежну охорону с. Чудей. Оскільки будівля була дерев’яною, а всередині зберігались дрова, вогонь швидко охопив все приміщення. Виникла небезпека перекидання вогню на ще одну господарську будівлю та житловий будинок, розташовані поруч. Тому першочерговим завданням рятувальників було попередження перекидання вогню на ці споруди. Вогнеборці ліквідували пожежу, врятувавши від вогню дві будівлі. У результаті пожежі вогнем було повністю знищено господарську будівлю, у якій виникла пожежа. Причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі.Окрім цього, протягом доби пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали на ліквідацію пожеж в підвальному приміщенні магазину в смт Кельменцях та в зблокованій споруді житлового сектору (житловий будинок та господарська будівля) в смт Глибокій, під час яких врятували від вогню 3 будівлі. Причини пожеж встановлюються - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.