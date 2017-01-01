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Новини
17:36
26 січня

До уваги фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність!

17:35
26 січня

До уваги фізичних осіб-підприємців: контролюємо дані в персональній обліковій картці через Веб-портал ПФУ!

17:31
26 січня

Чоловічі кільця-печатки стали менш масивними

15:14
26 січня

Захист житлових прав неповнолітніх

15:10
26 січня

Конкурс на Буковині відбувся. Нехай живуть конкурсанти!

14:51
26 січня

Житлові права осіб, що звільнились з місць позбавлення волі

13:31
26 січня

У "нового" тролейбуса відмовили гальма

12:10
26 січня

Буковинець позбувся автомобіля за 200 тисяч через приховані у тайнику цигарки

11:53
26 січня

Своєчасно подана звітність – убезпечить від штрафів

11:52
26 січня

Торік чернівецький бізнес сплатив 2,6 млн. грн. водної ренти

11:50
26 січня

У Чернівцях підприємці сфери торгівлі, громадського харчування та послуг знайомились із податковими новаціями

11:49
26 січня

На Буковині при обласному управлінні лісомисливського господарства створили громадську раду

11:38
26 січня

За яких умов можливий перерахунок субсидій

11:19
26 січня

Буковинські школярі зможуть стати фінансовими геніями та отримати 50 000 грн на навчання у ВНЗ

11:17
26 січня

Буковинець позбувся автомобіля за 200 тисяч через приховані цигарки

10:48
26 січня

Торік чернівецькі спрощенці сплатили 121,2 млн. грн. єдиного податку

10:48
26 січня

Як ведуть облік підприємці - спрощенці

10:47
26 січня

Електронний кабінет платника податків - 2017

10:26
26 січня

На Буковині припинено спробу переправи 40 ящиків цигарок

10:24
26 січня

Чи утвориться у Кіцманському районі перша об’єднана громада?

17:15
25 січня

Буковинські рятувальники провели рейди на кризі

17:13
25 січня

Чернівецькі рятувальники навчали соціальних працівників, як вберегтися від пожежі

14:55
25 січня

З початку року на водоймах країни загинуло 8 людей, з яких 3 дітей

12:19
25 січня

На Вижниччині під час ліквідації пожежі у будинку виявлено тіло чоловіка

12:16
25 січня

Основне завдання служби зайнятості якнайшвидше знайти роботу тим, хто її шукає

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Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…

Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...
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Що, Де, Коли
27 січня о 16.00
На Центральній площі міста відбуться поминалі заходи з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут.

29 січня о 17:00
Національний Корпус міста Чернівці спільно з Правим Сектором Буковина проведе смолоскипну ходу в пам'ять про Героїв Крут
29 січня о 17:00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Селяни самотужки погасили пожежу. 41-річний господар загинув

Сьогодні, 13:12 / Коментарів: 0
Вночі 26 січня сталася пожежа у літній кухні у с. Васловівці Заставнівського району. Пожежу помітила власниця, яка була у поруч розташованому житловому будинку, та покликала на допомогу сусідів. Оскільки площа пожежі була невеликою, її ліквідували місцеві жителі за допомогою підручних засобів. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликались. Під час ліквідації пожежі у літній кухні було виявлено без ознак життя тіло 41-річного господаря. Причиною пожежі стало необережне поводження чоловіка з вогнем під час паління.

Селяни самотужки погасили пожежу. 41-річний господар загинув


25 січня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у господарській будівлі в м. Сторожинці. Рятувальникам про пожежу повідомив власник господарства. За викликом на місце події було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини № 12 м. Сторожинця та місцеву пожежну охорону с. Чудей. Оскільки будівля була дерев’яною, а всередині зберігались дрова, вогонь швидко охопив все приміщення. Виникла небезпека перекидання вогню на ще одну господарську будівлю та житловий будинок, розташовані поруч. Тому першочерговим завданням рятувальників було попередження перекидання вогню на ці споруди. Вогнеборці ліквідували пожежу, врятувавши від вогню дві будівлі. У результаті пожежі вогнем було повністю знищено господарську будівлю, у якій виникла пожежа. Причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі.

Окрім цього, протягом доби пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали на ліквідацію пожеж в підвальному приміщенні магазину в смт Кельменцях та в зблокованій споруді житлового сектору (житловий будинок та господарська будівля) в смт Глибокій, під час яких врятували від вогню 3 будівлі. Причини пожеж встановлюються - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
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