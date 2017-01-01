Буковинець позбувся автомобіля за 200 тисяч через приховані у тайнику цигарки

Сьогодні зранку в пункті пропуску «Порубне-Сірет» співробітники Чернівецької митниці ДФС спільно із представниками УСБУ у Чернівецькій області припинили ще одну спробу незаконного переміщення тютюнових виробів. Про це повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.



Під час поглибленого огляду пасажирського мікроавтобуса «VW Transport» митники виявили 400 пачок цигарок марки «KENT 8». 39-річний буковинець, який слідував з України до Румунії в приватних справах, сховище облаштував в середині паливного бака автівки.



Відповідно до складеного за ч.1 ст.483 Митного кодексу України протоколу тютюнові вироби вітчизняного виробництва вартістю понад 9 тис. грн. та транспортний засіб 1997 р.в., оцінений у 200 тис.грн., вилучено.