СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ

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Новини
12:10
26 січня

Буковинець позбувся автомобіля за 200 тисяч через приховані у тайнику цигарки

11:53
26 січня

Своєчасно подана звітність – убезпечить від штрафів

11:52
26 січня

Торік чернівецький бізнес сплатив 2,6 млн. грн. водної ренти

11:50
26 січня

У Чернівцях підприємці сфери торгівлі, громадського харчування та послуг знайомились із податковими новаціями

11:49
26 січня

На Буковині при обласному управлінні лісомисливського господарства створили громадську раду

11:38
26 січня

За яких умов можливий перерахунок субсидій

11:19
26 січня

Буковинські школярі зможуть стати фінансовими геніями та отримати 50 000 грн на навчання у ВНЗ

11:17
26 січня

Буковинець позбувся автомобіля за 200 тисяч через приховані цигарки

10:48
26 січня

Торік чернівецькі спрощенці сплатили 121,2 млн. грн. єдиного податку

10:48
26 січня

Як ведуть облік підприємці - спрощенці

10:47
26 січня

Електронний кабінет платника податків - 2017

10:26
26 січня

На Буковині припинено спробу переправи 40 ящиків цигарок

10:24
26 січня

Чи утвориться у Кіцманському районі перша об’єднана громада?

17:15
25 січня

Буковинські рятувальники провели рейди на кризі

17:13
25 січня

Чернівецькі рятувальники навчали соціальних працівників, як вберегтися від пожежі

14:55
25 січня

З початку року на водоймах країни загинуло 8 людей, з яких 3 дітей

12:19
25 січня

На Вижниччині під час ліквідації пожежі у будинку виявлено тіло чоловіка

12:16
25 січня

Основне завдання служби зайнятості якнайшвидше знайти роботу тим, хто її шукає

12:13
25 січня

Незаконну спробу вивезення дітей за межі України припинили прикордонники Чернівецького загону

12:10
25 січня

Через недобросовісність підприємця, бюджет м. Чернівці недоотримав понад 100 тис. грн.

12:05
25 січня

Спецрежимники переходять на загальну систему оподаткування ПДВ автоматично

12:04
25 січня

Майже 9 тисяч чернівчан торік отримали реєстраційний номер

12:03
25 січня

Граничний термін подання звіту з єдиного внеску – 09.02.2017 року

11:38
25 січня

У сусідніх з Буковиною областях поширюється африканська чума свиней. Стережімося

15:17
24 січня

Чернівці потребують комплексної схеми організації дорожнього руху

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Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...
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27 січня о 16.00
На Центральній площі міста відбуться поминалі заходи з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут.

29 січня о 17:00
Національний Корпус міста Чернівці спільно з Правим Сектором Буковина проведе смолоскипну ходу в пам'ять про Героїв Крут
29 січня о 17:00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ

Сьогодні, 12:04 / Коментарів: 0
СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ


Скінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.

Слідом за США підуть європейці?

Не встиг Трамп обійняти посаду президента США, як його відвідала французька крайньо права дама з президентськими амбіціями Марін Ле Пен. Її риторика базується на закликах до обмеження імміграції, відмови від доведеної до абсурду політкоректності, а головне - на знятті санкцій з Росії й зближенні з кремлівським режимом. Крим вона визнає "російською територією", що викликає у більшості українців негативні почуття до цієї амбітної дами. Тим більше, що ЗМІ неодноразово повідомляли: її політичну діяльність фінансує Москва.

Цього року у Франції відбудуться президентські вибори, і М.Ле Пен шукає підтримки з боку нового американського президента. А той висунув програму своєї майбутньої діяльності, наповнену популістськими обіцянками, подібними до програмних положень лідерки французьких крайньо правих. Подібні ж політичні сили активізуються і у ФРН, де цього року відбуватимуться парламентські вибори. Путін сподівається, що і в Берліні до влади прийдуть сили, прихильні до нього. Адже повністю відмовитися від російських нафти і газу європейці не можуть, а цей чинник Кремль вміє використовувати для підсилення своїх позицій на Старому континенті. Нафтодолари у Москві ще не скінчилися, ними оплачуються політичні сили в різних регіонах планети.

Москва повертається на Близький Схід

Колись СССР мав дуже міцні позиції в арабському світі, декларуючи свою ворожість до "американського імперіалізму та ізраїльського сіонізму". Нині своєю підтримкою Москва врятувала від краху диктаторський режим Башара Асада в Сирії і продовжує послідовний наступ у тому регіоні. Помічено зростання російської активності в Лівії, відроджуються її зв'язки з політичними силами Іраку. Політика Обами в Іраку виявилася неефективною, створений нею вакуум намагається заповнити Москва. А підсилення її позицій в регіоні для Путіна вкрай важливе: він прагне відновити для Москви статус наддержави, для чого потрібно контролювати ситуацію в ключових регіонах світу.

Дональд Трамп заявив, що головну свою увагу приділятиме внутрішньо-американським питанням, що у Москві розцінили як сприятливий для себе фактор. Правда, серед найголовніших зовнішніх ворогів США новий американський президент назвав Іран - країну, разом з якою Путін намагається законсервувати владу Асада у Сирії. Але історичний досвід свідчить, що Росія здатна миттєво міняти союзників, виходячи з кон'юнктурних міркувань. Нині ж для неї найважливішим завданням є контроль над всім близькосхідним регіоном.

Проте подібні амбіції наштовхуються на спротив Ізраїлю. Слід очікувати нових операцій "гібридної війни" Москви проти ізраїльтян. Зокрема, вони намагаються посварити Ізраїль з Україною, вдаючись до мерзенних провокацій у різних регіонах нашої держави. На жаль, інколи їм підігрують й деякі українці своїми непродуманими діями чи заявами. А кожен навіть найменший прояв антисемітизму в Україні негайно роздмухується російськими ЗМІ й підхоплюється в Ізраїлі тамтешньою "ватою", якої там дуже багато. Російська політика базується на старовинному принципі "поділяй і владарюй", що нерідко приносив їй перемоги.

Нова балканська війна?

Нині російські спецслужби намагаються спровокувати нову війну на Балканах, щоб повернутися у цей важливий регіон, звідки Росію витіснив Захід ще у 90-их рр. У 2016 р. чекісти готували політичні замахи у Сербії й державний переворот у Чорногорії, але довести справу до кінця не змогли через професійні дії сербських і чорногорських контррозвідників. Проте від власних планів дестабілізувати ситуацію на Балканах не відмовилися, лише розширили масштаби своїх дій.

Тут слід підкреслити, що у сербському суспільстві традиційно досить сильними є симпатії до Росії, якими користуються московські агенти. Вони ж спекулюють на великосербському шовінізмі, розповсюдженому у різних шарах сербського суспільства. Зовсім недавно російський шовініст Дугін, виступаючи у Белграді, кричав про необхідність відродження "великої Сербії", фактично закликаючи до захоплення території сусідніх із Сербією держав. Це той самий Дугін, який вигадав новітню "Новоросію" і чимало зробив для роздмухування російської агресії проти України.

Великодержавні шовіністи з Белграду останнім часом активізувалися у Косово, а також Боснії й Герцеговині. Сербія не визнає самопроголошеної албанцями республіки Косово, вважаючи її частиною своєї держави. У районі Косовської Митровиці компактно живе сербське населення, яке сербські шовіністи підштовхують до нового конфлікту з албанцями.

Ще серйознішою виглядає ситуація у Боснії й Герцеговині. Ця держава складається з Республіки Сербської і хорватсько-мусульманської федерації, які тримаються разом лише завдяки контролю сил НАТО над цим регіоном. Проте сербське керівництво заявило, що 2018 року проведе референдум про повну незалежність республіки від конфедеративної Боснії і Герцеговини. Його результат нескладно передбачити, але розкол конфедерації призведе до збройного конфлікту. І у цьому випадку видно "руку Москви". Кремлю необхідно контролювати сербів, а через них - і всі Балкани.

А Балканський півострів традиційно називали "пороховою бочкою Європи". Тут нерідко вибухали криваві війни, у тому числі й Перша світова. Невже через сто років після неї у небезпечному регіоні буде розв'язано ще одну світову війну? Ситуація помітно загострюється і треба бути готовими до несприятливого розвитку подій. Світ не зупинив вчасно московських агресорів, тож мусить спокутувати вину за цей великий гріх.
Ігор Буркут, політолог
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