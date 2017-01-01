Торік чернівецький бізнес сплатив 2,6 млн. грн. водної ренти

Упродовж 2016-го року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 2600,3 тис. грн. рентної плати за спеціальне використання води, що на 511,1 тис. грн. більше, ніж 2015-го року. Вказані надходження згідно з бюджетним розписом розподілено рівними частинами між державним та місцевими бюджетами.



Чернівецька ОДПІ нагадує, що Податковим кодексом України (стаття 255) встановлено дві основні категорії платників рентної плати за спеціальне використання води.



Перша категорія (первинні водокористувачі) - це суб’єкти господарювання, які безпосередньо здійснюють забір води з водних об’єктів чи надр, та в подальшому використовують таку воду, як для власної господарської діяльності, так й для постачання води іншим (вторинним) водокористувачам.



Друга категорія (вторинні водокористувачі) – це суб’єкти господарювання, які отримали воду від постачальників (первинних водокористувачів) та використовують її у господарській діяльності - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

