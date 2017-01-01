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Новини
12:10
26 січня

Буковинець позбувся автомобіля за 200 тисяч через приховані у тайнику цигарки

11:53
26 січня

Своєчасно подана звітність – убезпечить від штрафів

11:52
26 січня

Торік чернівецький бізнес сплатив 2,6 млн. грн. водної ренти

11:50
26 січня

У Чернівцях підприємці сфери торгівлі, громадського харчування та послуг знайомились із податковими новаціями

11:49
26 січня

На Буковині при обласному управлінні лісомисливського господарства створили громадську раду

11:38
26 січня

За яких умов можливий перерахунок субсидій

11:19
26 січня

Буковинські школярі зможуть стати фінансовими геніями та отримати 50 000 грн на навчання у ВНЗ

11:17
26 січня

Буковинець позбувся автомобіля за 200 тисяч через приховані цигарки

10:48
26 січня

Торік чернівецькі спрощенці сплатили 121,2 млн. грн. єдиного податку

10:48
26 січня

Як ведуть облік підприємці - спрощенці

10:47
26 січня

Електронний кабінет платника податків - 2017

10:26
26 січня

На Буковині припинено спробу переправи 40 ящиків цигарок

10:24
26 січня

Чи утвориться у Кіцманському районі перша об’єднана громада?

17:15
25 січня

Буковинські рятувальники провели рейди на кризі

17:13
25 січня

Чернівецькі рятувальники навчали соціальних працівників, як вберегтися від пожежі

14:55
25 січня

З початку року на водоймах країни загинуло 8 людей, з яких 3 дітей

12:19
25 січня

На Вижниччині під час ліквідації пожежі у будинку виявлено тіло чоловіка

12:16
25 січня

Основне завдання служби зайнятості якнайшвидше знайти роботу тим, хто її шукає

12:13
25 січня

Незаконну спробу вивезення дітей за межі України припинили прикордонники Чернівецького загону

12:10
25 січня

Через недобросовісність підприємця, бюджет м. Чернівці недоотримав понад 100 тис. грн.

12:05
25 січня

Спецрежимники переходять на загальну систему оподаткування ПДВ автоматично

12:04
25 січня

Майже 9 тисяч чернівчан торік отримали реєстраційний номер

12:03
25 січня

Граничний термін подання звіту з єдиного внеску – 09.02.2017 року

11:38
25 січня

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15:17
24 січня

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Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...
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Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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У Чернівцях підприємці сфери торгівлі, громадського харчування та послуг знайомились із податковими новаціями

Сьогодні, 11:50 / Коментарів: 0
У Чернівцях відбувся традиційний семінар для платників. Бухгалтери та підприємці сфери торгівлі, громадського харчування та послуг вивчали актуальні питання податкового законодавства, які набрали чинності з 01.01.2017 року.

Фахівці Чернівецької ОДПІ розповіли про зміни в оподаткуванні фізичних осіб, новації в адмініструванні податку на додану вартість, податку на прибуток, місцевих податків, ресурсних платежів, екологічного та акцизного податків тощо.

Крім цьогорічних податкових новацій, присутніх поінформували про кампанію декларування, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи, або мають право подати декларації для отримання податкової знижки.

Також, слухачів було ознайомлено із останніми податковими роз’ясненнями ДФС України щодо реєстрації податкових накладних. Обговорено порядок подання звітності платниками податку на прибуток та неприбутковими установами і організаціями.

Учасникам семінару нагадали про терміни подання звітності та сплати податків за результатами діяльності 2016 року.

Акцентовано увагу присутніх на можливості використання в роботі різноманітних електронних сервісів, що розміщенні на веб-порталі ДФС України, зокрема мова йшла про електронний кабінет платника податків.

Завершення семінару відбулось у форматі запитань - відповідей та активної дискусії. Учасники заходу адресували податківцям низку запитань щодо порушених тем, на які отримали вичерпні та лаконічні відповіді - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
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