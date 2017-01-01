У Чернівцях підприємці сфери торгівлі, громадського харчування та послуг знайомились із податковими новаціями

У Чернівцях відбувся традиційний семінар для платників. Бухгалтери та підприємці сфери торгівлі, громадського харчування та послуг вивчали актуальні питання податкового законодавства, які набрали чинності з 01.01.2017 року.



Фахівці Чернівецької ОДПІ розповіли про зміни в оподаткуванні фізичних осіб, новації в адмініструванні податку на додану вартість, податку на прибуток, місцевих податків, ресурсних платежів, екологічного та акцизного податків тощо.



Крім цьогорічних податкових новацій, присутніх поінформували про кампанію декларування, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи, або мають право подати декларації для отримання податкової знижки.



Також, слухачів було ознайомлено із останніми податковими роз’ясненнями ДФС України щодо реєстрації податкових накладних. Обговорено порядок подання звітності платниками податку на прибуток та неприбутковими установами і організаціями.



Учасникам семінару нагадали про терміни подання звітності та сплати податків за результатами діяльності 2016 року.



Акцентовано увагу присутніх на можливості використання в роботі різноманітних електронних сервісів, що розміщенні на веб-порталі ДФС України, зокрема мова йшла про електронний кабінет платника податків.



Завершення семінару відбулось у форматі запитань - відповідей та активної дискусії. Учасники заходу адресували податківцям низку запитань щодо порушених тем, на які отримали вичерпні та лаконічні відповіді - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

