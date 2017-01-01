На Буковині при обласному управлінні лісомисливського господарства створили громадську раду

В Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства відбулися збори ініціативної групи, де затвердили склад громадської ради при управлінні.



Головою громадської ради присутні активісти обрали Івана Федорійчука (ГФ «Козацька обласна варта»), а заступником голови став Сергій Баламутовський (ГО «Правий сектор Буковини».



До складу громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства увійшли представники 15 громадських організацій, а саме: ГО «Центр протидії корупції», «Козацька обласна варта», ГО «Золоті Леви Чорної Сотні», ВГО «Ніхто крім нас», ГО «Козацька звитяга», ГС «Народний порядок», ЧОГО «Українська Націоналістична Самооборона», ГО «Правий сектор Буковини», ГО «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів антитерористичної операції та їх сімей», ЧОГО «Всеукраїнська екологічна ліга», ЧОГО «Асоціація деревообробників Буковини», «Чернівецька УСВА», ГО «Громада рибалок Буковини», Чернівецька обласна організація Українського товариства охорони природи, Чернівецьке обласне громадсько-молодіжне екологічне об’єднання».



На засіданні громадської ради було обговорено можливість доручення ще кількох організацій. Наразі напрацьовується правова база, в рамках котрої активісти співпрацюватимуть з лісівниками Чернівецької області.



«Ми відкриті до співпраці та готові вирішувати проблемні питання нашої галузі спільно з громадою. Сподіваюся, ця громадська рада стане дієвим показником прозорості нашої роботи», - зазначив в.о начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Череватий - повідомляє лісівник Буковини.

