За яких умов можливий перерахунок субсидій

У зв'язку з високими тарифами на енергоресурси споживачі можуть звертатися за нарахуванням субсидій.
Умови перерахунку субсидій на оплату житлово-комунальних послуг прописані в постанові Кабінету міністрів України.
Перегляд компенсації можливий за таких умов.
1. Зміна тарифів і цін на послуги, на оплату яких оформлена субсидія.
2. Затвердження урядом нового розміру частини витрат громадян на оплату ЖКП, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
3. У разі встановлення виконавчим органом сільської, селищної, міської ради або місцевої державної адміністрації дат початку і закінчення опалювального сезону, відмінних від тих, на які розраховується субсидія.
4. Отримання завдяки запиту більш точної інформації про склад зареєстрованих осіб, прописаних в даному житловому приміщенні, забезпечення громадян комунальними послугами, житловим приміщенням або про доходи цих осіб.
5. Проведення перерахунку розміру оплати за ЖКП в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі.
6. Зміни соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та соціальної норми житла.
7. При нарахуванні вартості тепла без теплолічильників і з урахуванням температури зовнішнього повітря.Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що в 2017 році на програму системи субсидій закладено 73 млрд. грн. Тому всі, хто потребує допомоги при оплаті комунальних послуг, її отримає.