Буковинські школярі зможуть стати фінансовими геніями та отримати 50 000 грн на навчання у ВНЗ

​​В Україні розпочалася реєстрація на вже п'яту всеукраїнську олімпіаду “Фінансовий геній - 2017”.



Взяти участь в олімпіаді зможуть учні 9-х та 10-х класів будь-якої школи, ліцею чи гімназії незалежно від оцінок в табелі чи місцяі проживання. Головними призами за перемогу будуть фінансові премії на навчання в українському ВНЗ: 10 тис. грн за третє місце, 15 тис. грн за друге, та 50 тис. грн за перше місце!



Щоб стати учасником олімпіади, потрібно зареєструватися на сайті. Ще однією умовою участі в проекті є наявність Картки ЮНІОРА, яку можна безкоштовно відкрити в будь-якому відділенні банку або замовити на сайті.



Всеукраїнська олімпіада “Фінансовий геній - 2017” буде проводитися в два тури. Перший дистанційний тур триватиме протягом трьох тижнів з 10.04.17 до 01.05.17. Конкурсанти повинні будуть виконати тести та завдання на різні теми з економіки, фінансів, банківської справи. Після складання тестів і вирішення завдань учасникам «Фінансового генія» будуть нараховуватися конкурсні бали.



Учасниками другого очного туру стануть 20 учасників, які наберуть максимальну кількість балів за підсумками дистанційного туру. Дату проведення очного туру буде призначено протягом 2 тижнів після закінчення дистанційного туру.



Нагадаємо, що в 2015 році буковинці Богдан Славута та Степан Ванзуряк з Глибоцького ліцею стали кращими на олімпіаді “Фінансовий геній - 2015”: Степан здобув ІІІ місце та винагороду в 10 тис. грн, а Богдана визнано переможцем, названо фінансовим генієм України та нагороджено премією в 50 тис. грн. Друга премія в розмірі 15 тис. грн дісталася Богданові Ковальчуку з Вінниці.



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