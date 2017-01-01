Торік чернівецькі спрощенці сплатили 121,2 млн. грн. єдиного податку

Минулого року від суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ та обрали спрощену систему оподаткування, до бюджету надійшло 121,2 млн. грн. єдиного податку. Це на 41,4 млн. грн., або більш як на третину перевищує показники 2015-го року.

Підприємці сплатили 86,5 млн. грн. цього податку, юридичні особи – платники єдиного податку – 34,7 млн. грн. (в т.ч. платники на ІІІ – ій групі – 33,7 млн. грн. та 1,0 млн. грн. сільгоспвиробники).

За підсумками минулого року спрощенці збагатили бюджет Чернівців на 110,2 млн. грн., що на 30,4 млн. грн. більше, 2015-го року, а Глибоцька громада від єдинників отримала 11,0 млн. грн.

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 1 січня 2017 року набрали чинності зміни до Податкового кодексу, внесені Законом від 20.12.2016 р. № 1791-VIII та зміни до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", внесені Законом від 06.12.2016 р.№ 1774VІІІ.

Для I та II групи платників єдиного податку ставки залишаються фіксованими, але при цьому застосовуватимуться до більшого розміру бази оподаткування. Отже, місячна сума єдиного податку становитиме у 2017 році:

• для платників 1-ї групи 160,0 грн. (1600,0 Х10%);

• для платників 2-ї групи 640,0грн. (3200,0 Х20%)

Для платників 3-ї групи платників податку ставки єдиного податку залишаються незмінними:

• для 3-ї групи - 3% для платників ПДВ і 5% для неплатників ПДВ.

Щодо сум єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році

• для платників 1-ї групи мінімальна сума єдиного внеску у 2017 році складатиме: з 01 січня 2017 року – 352 грн. (3200 х 0,5 х 22 відсотки).

Водночас наголошуємо, що страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно сплаченому єдиному внеску.

• для платників 2-ї та 3-ї груп з 01 січня – 704 грн. (3200 х 22 відсотки).

З 01.01.2017 фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (частина четверта статті 4 Закону № 2464 у редакції Закону № 1774).

Зазначена норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.