Електронний кабінет платника податків - 2017

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII Податковий кодекс доповнено ст. 42-1, яка визначає правові засади функціонування електронного кабінету платника податків.

Електронний кабінет реалізований у вигляді захищеного Інтернет-порталу для платників податків, робота в якому здійснюється у режимі реального часу та не вимагає використання жодного додаткового програмного забезпечення.

Електронний кабінет працюватиме цілодобово, крім часу, необхідного для проведення технічного обслуговування, та буде забезпечувати такі можливості:

- перегляд в режимі реального часу інформації про платника податків, що використовується контролюючими органами;

- перегляд даних оперативного обліку податків та зборів (дані карток платників податків);

- перегляд даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість;

- перегляд даних системи електронного адміністрування реалізації пального;

- одержання інформації у вигляді документа, який формується автоматизовано шляхом вивантаження інформації з електронного кабінету із накладенням електронного підпису посадової особи та печатки контролюючого органу;

- проведення звірення розрахунків з бюджетом, з одержанням документа про стан розрахунків із накладенням електронного підпису посадової особи та печатки контролюючого органу;

- надання заяви про повернення помилково або надлишково сплачених сум податків;

- автоматизоване визначення обов’язкових для подання платником податків форм податкової звітності;

- автоматизоване визначення рахунків для сплати податків конкретним платником податків;

- заповнення, перевірки та подання податкових декларацій до контролюючого органу;

- реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- реєстрація акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

- перегляд інформації про податкові накладні та розрахунки коригування, реєстрація яких в ЄРПН зупинена;

- отримання інформації з ЄРПН про стан спецрахунку та суми, які враховуються у формулі для визначення ліміту реєстрації податкових накладних;

- отримання інформації з ЄРПН про зареєстровані постачальниками податкові накладні та розрахунки коригування;

- отримання повідомлень про проведення податкових перевірок, отримання актів та довідок за наслідками перевірок;

- адміністративне оскарження рішень контролюючих органів (подання заперечень на акт перевірки, подання скарги, тощо);

- перевірка статусу контрагента за базами даних Мінфіну, наприклад, про статус реєстрації платником ПДВ, про наявність порушень податкового законодавства, наявність податкового боргу;

- внесення змін до реєстраційних даних платника податку, наприклад, у разі зміни посадових осіб;

- надання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування;

- взяття на облік на митниці;

- подання заяв та інших документів для отримання сертифікатів походження EUR.1

- реєстрація РРО;

- подання звітності про використання РРО;

- отримання довідок та інших документів, які видаються податковими органами.