Електронний кабінет платника податків - 2017

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII Податковий кодекс доповнено ст. 42-1, яка визначає правові засади функціонування електронного кабінету платника податків.
Електронний кабінет реалізований у вигляді захищеного Інтернет-порталу для платників податків, робота в якому здійснюється у режимі реального часу та не вимагає використання жодного додаткового програмного забезпечення.
Електронний кабінет працюватиме цілодобово, крім часу, необхідного для проведення технічного обслуговування, та буде забезпечувати такі можливості:
- перегляд в режимі реального часу інформації про платника податків, що використовується контролюючими органами;
- перегляд даних оперативного обліку податків та зборів (дані карток платників податків);
- перегляд даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість;
- перегляд даних системи електронного адміністрування реалізації пального;
- одержання інформації у вигляді документа, який формується автоматизовано шляхом вивантаження інформації з електронного кабінету із накладенням електронного підпису посадової особи та печатки контролюючого органу;
- проведення звірення розрахунків з бюджетом, з одержанням документа про стан розрахунків із накладенням електронного підпису посадової особи та печатки контролюючого органу;
- надання заяви про повернення помилково або надлишково сплачених сум податків;
- автоматизоване визначення обов’язкових для подання платником податків форм податкової звітності;
- автоматизоване визначення рахунків для сплати податків конкретним платником податків;
- заповнення, перевірки та подання податкових декларацій до контролюючого органу;
- реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
- реєстрація акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
- перегляд інформації про податкові накладні та розрахунки коригування, реєстрація яких в ЄРПН зупинена;
- отримання інформації з ЄРПН про стан спецрахунку та суми, які враховуються у формулі для визначення ліміту реєстрації податкових накладних;
- отримання інформації з ЄРПН про зареєстровані постачальниками податкові накладні та розрахунки коригування;
- отримання повідомлень про проведення податкових перевірок, отримання актів та довідок за наслідками перевірок;
- адміністративне оскарження рішень контролюючих органів (подання заперечень на акт перевірки, подання скарги, тощо);
- перевірка статусу контрагента за базами даних Мінфіну, наприклад, про статус реєстрації платником ПДВ, про наявність порушень податкового законодавства, наявність податкового боргу;
- внесення змін до реєстраційних даних платника податку, наприклад, у разі зміни посадових осіб;
- надання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування;
- взяття на облік на митниці;
- подання заяв та інших документів для отримання сертифікатів походження EUR.1
- реєстрація РРО;
- подання звітності про використання РРО;
- отримання довідок та інших документів, які видаються податковими органами.