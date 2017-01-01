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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
12:10
26 січня

Буковинець позбувся автомобіля за 200 тисяч через приховані у тайнику цигарки

11:53
26 січня

Своєчасно подана звітність – убезпечить від штрафів

11:52
26 січня

Торік чернівецький бізнес сплатив 2,6 млн. грн. водної ренти

11:50
26 січня

У Чернівцях підприємці сфери торгівлі, громадського харчування та послуг знайомились із податковими новаціями

11:49
26 січня

На Буковині при обласному управлінні лісомисливського господарства створили громадську раду

11:38
26 січня

За яких умов можливий перерахунок субсидій

11:19
26 січня

Буковинські школярі зможуть стати фінансовими геніями та отримати 50 000 грн на навчання у ВНЗ

11:17
26 січня

Буковинець позбувся автомобіля за 200 тисяч через приховані цигарки

10:48
26 січня

Торік чернівецькі спрощенці сплатили 121,2 млн. грн. єдиного податку

10:48
26 січня

Як ведуть облік підприємці - спрощенці

10:47
26 січня

Електронний кабінет платника податків - 2017

10:26
26 січня

На Буковині припинено спробу переправи 40 ящиків цигарок

10:24
26 січня

Чи утвориться у Кіцманському районі перша об’єднана громада?

17:15
25 січня

Буковинські рятувальники провели рейди на кризі

17:13
25 січня

Чернівецькі рятувальники навчали соціальних працівників, як вберегтися від пожежі

14:55
25 січня

З початку року на водоймах країни загинуло 8 людей, з яких 3 дітей

12:19
25 січня

На Вижниччині під час ліквідації пожежі у будинку виявлено тіло чоловіка

12:16
25 січня

Основне завдання служби зайнятості якнайшвидше знайти роботу тим, хто її шукає

12:13
25 січня

Незаконну спробу вивезення дітей за межі України припинили прикордонники Чернівецького загону

12:10
25 січня

Через недобросовісність підприємця, бюджет м. Чернівці недоотримав понад 100 тис. грн.

12:05
25 січня

Спецрежимники переходять на загальну систему оподаткування ПДВ автоматично

12:04
25 січня

Майже 9 тисяч чернівчан торік отримали реєстраційний номер

12:03
25 січня

Граничний термін подання звіту з єдиного внеску – 09.02.2017 року

11:38
25 січня

У сусідніх з Буковиною областях поширюється африканська чума свиней. Стережімося

15:17
24 січня

Чернівці потребують комплексної схеми організації дорожнього руху

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Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…

Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...
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Що, Де, Коли
27 січня о 16.00
На Центральній площі міста відбуться поминалі заходи з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут.

29 січня о 17:00
Національний Корпус міста Чернівці спільно з Правим Сектором Буковина проведе смолоскипну ходу в пам'ять про Героїв Крут
29 січня о 17:00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Електронний кабінет платника податків - 2017

Сьогодні, 10:47 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII Податковий кодекс доповнено ст. 42-1, яка визначає правові засади функціонування електронного кабінету платника податків.
Електронний кабінет реалізований у вигляді захищеного Інтернет-порталу для платників податків, робота в якому здійснюється у режимі реального часу та не вимагає використання жодного додаткового програмного забезпечення.
Електронний кабінет працюватиме цілодобово, крім часу, необхідного для проведення технічного обслуговування, та буде забезпечувати такі можливості:
- перегляд в режимі реального часу інформації про платника податків, що використовується контролюючими органами;
- перегляд даних оперативного обліку податків та зборів (дані карток платників податків);
- перегляд даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість;
- перегляд даних системи електронного адміністрування реалізації пального;
- одержання інформації у вигляді документа, який формується автоматизовано шляхом вивантаження інформації з електронного кабінету із накладенням електронного підпису посадової особи та печатки контролюючого органу;
- проведення звірення розрахунків з бюджетом, з одержанням документа про стан розрахунків із накладенням електронного підпису посадової особи та печатки контролюючого органу;
- надання заяви про повернення помилково або надлишково сплачених сум податків;
- автоматизоване визначення обов’язкових для подання платником податків форм податкової звітності;
- автоматизоване визначення рахунків для сплати податків конкретним платником податків;
- заповнення, перевірки та подання податкових декларацій до контролюючого органу;
- реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
- реєстрація акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
- перегляд інформації про податкові накладні та розрахунки коригування, реєстрація яких в ЄРПН зупинена;
- отримання інформації з ЄРПН про стан спецрахунку та суми, які враховуються у формулі для визначення ліміту реєстрації податкових накладних;
- отримання інформації з ЄРПН про зареєстровані постачальниками податкові накладні та розрахунки коригування;
- отримання повідомлень про проведення податкових перевірок, отримання актів та довідок за наслідками перевірок;
- адміністративне оскарження рішень контролюючих органів (подання заперечень на акт перевірки, подання скарги, тощо);
- перевірка статусу контрагента за базами даних Мінфіну, наприклад, про статус реєстрації платником ПДВ, про наявність порушень податкового законодавства, наявність податкового боргу;
- внесення змін до реєстраційних даних платника податку, наприклад, у разі зміни посадових осіб;
- надання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування;
- взяття на облік на митниці;
- подання заяв та інших документів для отримання сертифікатів походження EUR.1
- реєстрація РРО;
- подання звітності про використання РРО;
- отримання довідок та інших документів, які видаються податковими органами.
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