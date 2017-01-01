На Буковині припинено спробу переправи 40 ящиків цигарок

Прикордонники Чернівецького загону виявили та вилучили значну партію контрабандного курива, яку правопорушники планували переправити до Румунії.

Про це повіжомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

Вчора прикордонний наряд відділу «Фальків» під час патрулювання прилеглої території помітив пошкодження у загороджувальному паркані та доріжку слідів групи невідомих осіб. Швидка реакція охоронців держрубежу дала змогу виявити 6 ящиків із сигаретами, які знаходились за 200 метрів від кордону з Румунією. А вже під час проведення пошукових заходів сліди вивели прикордонників на ще 34 ящики із тютюновими виробами, які були розкидані в лісовому масиві. Скоріш за все, порушники, зрозумівши безвихідь ситуації і те, що їх можуть затримати, покидали свої ноші та вдалися до втечі.

Наразі тривають заходи із пошуку власників покинутих сигарет, а все виявлене куриво у кількості 40 ящиків доставлено до прикордонного підрозділу та в подальшому буде передано представникам ДФС у Чернівецькій області.



